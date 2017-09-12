В киевском метро два месяца будет курсировать арт-поезд "Энеида" (фоторепортаж)

Столичный метрополитен и Национальный художественный музей Украины реализовали совместный проект по запуску художественного поезда «Энеида».

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, поезд, который познакомит пассажиров с визуальной историей легендарной поэмы Ивана Котляревского, будет курсировать по синей ветке метро на протяжении двух месяцев.

В вагонах арт-поезда размещены 50 информационных постеров, рассказывающих о ключевых художественных интерпретациях «Энеиды» и контексте их создания.

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«Использование инфраструктурных объектов не только по их прямому назначению, но и в качестве площадок для внедрения идей, предложенных общественными активистами - это мировая практика, которая начинает действовать в Киеве», - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, присутствовавший на запуске поезда «Энеида».

Он отметил, что проект воплощен в жизнь без привлечения средств коммунального предприятия.

В КГГА подчеркнули, что арт-поезд «Энеида» - это часть масштабного междисциплинарного «Проекта Энеида», созданного в сотрудничестве с арт-центром Павла Гудимова "Я Галерея" и при поддержке Фонда семьи Загорий, который проходит в стенах Национального художественного музея Украины и продлится до 29 октября.

Выставка аккумулировала около 200 выдающихся артефактов, относящихся к визуальным образам поэмы Ивана Котляревского, из частных коллекций и 11 музеев Украины.

«Убеждены, что поезд «Энеида» - первый в серии совместных проектов, ведь осознание, что у Национального художественного музея и метро могут быть общие художественно-образовательные цели - вдохновляет», - отметила генеральный директор Национального художественного музея Украины Юлия Литвинец.

Как сообщал УНИАН, проект нового Генплана Киева предусматривает строительство двух новых веток метрополитена. Таким образом, в целом в столице будет пять линий метро.