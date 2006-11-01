В Крыму мужчина-сектант зверски убил своих родителей

В Керчи (Крым) 35-тилетний местный житель жестоко расправился со своими родителями.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму.

По информации ЦОС, мужчина, нанеся ножом 23 удара своему 64-летнего отцу и 19 ножевых ударов 56-тилетней матери, несколько дней просидел возле трупов и только потом вызвал милицию. "Орудия убийства - кухонные ножи - так и оставил в телах родителей. После чего попытался, правда, неудачно, покончить с собой с помощью третьего имеющего в квартире ножа, - сообщает крымская милиция. - Мотивом для убийства послужило потенциальное препятствие со стороны родителей совершить собственный суицид, мысль о котором подозреваемый вынашивал давно".

Мужчина объяснил свои действия состоянием душевного расстройства после того, как в пятницу, 27 октября, услышал "голос свыше", призывающий его к убийству своих родителей. Просидев над уже бездыханными телами родителей двое суток, ждал очередного "голоса".

Как выяснилось, мужчина ранее во время учебы в Москве, участвовал в заседаниях трагически известной японской секты "Аум-сен-рикё".

В настоящее время убийца задержан, избрана мера пресечения - содержание под стражей, проводятся медико-судебные экспертизы для определения его вменяемости.