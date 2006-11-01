Коломойский обжалует решение Апелляционного суда по “1+1”

Представители Коломойского намерены обжаловать в ВСУ решение Апелляционного суда по “1+1”

Решение Апелляционного суда г. Киева, отменившего решение Печерского районного суда г. Киева о признании Игоря КОЛОМОЙСКОГО собственником 70% уставного фонда ТРК «Студия «1+1», будет обжаловано в Верховном Суде Украины. Об этом УНИАН сообщил представитель интересов И.КОЛОМОЙСКОГО в суде Вячеслав КАРТАШОВ.

По его словам, решение Апелляционного суда можно расценивать как проигрыш А.РОДНЯНСКОГО, поскольку объем нарушений, допущенных в ходе этого судебного процесса, делает это судебное решение абсолютно нелегитимным.

В частности, как отметил адвокат, суд просто физически не мог полностью разобраться с особенностями этого дела в течение одного дня. К тому же, попросив адвокатов И.КОЛОМОЙСКОГО покинуть зал заседаний, сторону полностью лишили возможности участвовать в этом судебном процессе, заявил В.КАРТАШОВ.

В то же время основатель и председатель совета директоров телеканала „1+1” Александр РОДНЯНСЬКИЙ так прокомментировал решение суда : „Бесспорно, я доволен решением Апелляционного суда, ведь оно вернуло веру в возможность и вероятность справедливых решений судов Украины, которые мотивированы лишь буквой закона и законодательством Украины. Кроме того, надеюсь, что телеканал „1+1” преодолел дежурную волну судебных тяжб и наконец имеет возможность еще активнее сосредоточиться на стратегическом развитии”.

Справка УНИАН. С апреля 2005 года совладельцы корпоративных прав группы компаний «Студия «1+1» А.РОДНЯНСКИЙ и Б.ФУКСМАН вели переговоры о продаже принадлежащих им прав И.КОЛОМОЙСКОМУ за 100 млн. долл. Завершение соглашения должно было состояться до сентября 2005 года. Однако уже в середине августа прошлого года корпорация Central European Media Enterprises Ltd. (CME) фактически отозвала свое согласие на проведение этой транзакции.

Печерский районный суд г. Киева своим решением от 16 августа 2006 года удовлетворил в полном объеме исковые требования И.КОЛОМОЙСКОГО о признании за ним права собственности на долю в уставном капитале ООО «ТРК «Студия «1+1».

31 октября т. г. Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда г. Киева о признании совладельца “Приватбанка” И.КОЛОМОЙСКОГО владельцем 70% уставного фонда ТРК «Студия «1+1». Суд отменил решение Печерского суда, рассмотрев апелляционные жалобы "Студии "1+1" и ее акционеров.