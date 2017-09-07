СМИ сообщили о незаконном сборе урожая рейдерами в Херсонской области (видео)

Предприятие с иностранными инвестициями ООО "Глобал-Инвест", участником которого является Каракаш Эррол - гражданин США, страдает от рейдерства под прикрытием руководства Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. Об этом пишет издание "Апостроф" .

Отмечается, что предприятие уже неделю не может собрать урожай сои на арендованной земле из-за блокады преступной группировки в лице Ракибова А., Ракибова В., Ракибова Х., Ракибова А., Кузишинои А.В., Лабенко П.И. и Лабенко С.И. Группировка. по данным издания, работает под прикрытием правоохранительных органов.

Речь идет об около 300 гектаров засеянных соей.

Сообщается, что 6 сентября неизвестные лица с охранной фирмой и отрядом спец назначенцев полиции, заехали на арендованные ООО "Глобал-Инвест" земельные участки, и начали сбор урожая сои собственными комбайнами.

"Из-за постоянных нападений и покосов на полях "Глобал-Инвест" со стороны третьих лиц посевы сои и других культур были арестованы в рамках дела о банкротстве ООО "Глобал-Инвест" на основании определения хозяйственного суда Херсонской области от 27.07.2017 года о принятии мер обеспечения, в соответствии с которой был наложен арест на посевы сельскохозяйственных культур, принадлежащих на праве собственности должнику и находятся на арендованных ООО "Глобал-Инвест" земельных участках", - пишет издание.

Постановлением Суворовского РО ОГИС г.. Херсон от 04.08.2017р., По ОП №54444368 наложен арест на посевы подсолнечника и сои, находящихся в аренде ООО "Глобал-Инвест" путем составления государственным исполнителем акта описи и ареста имущества с последующей передачей на ответственное хранение должнику и запрещено обработку и сбор указанных посевов и урожая с них третьим лицам.

Однако, несмотря на существующие договоры аренды, решение суда об аресте, работники полиции не реагируют.

Звонки на горячую линию Министерства внутренних дел и Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, вызовы полиции не дали никакого результата. Преступники так и не прекращают косить урожай.

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Постоянно действующая антирейдерская комиссия при Главном управлении юстиции в Херсонской области, на которое возложена обязанность совершать мероприятий по предотвращению подобных ситуаций, также не действует.

Соответствующее обращение в Министерство юстиции Украины, Министерства внутренних дел по бездействия, его структурных подразделений, уже подано.

Сообщается, что руководство полииции во главе с и.о. ГУ ЧП в Херсонской области Цапом М.М. явно стоит на стороне рейдеров.

Вместо того, чтобы заблокировать незаконный сбор урожая со стороны ФГ "Лабенок" и привлечь к ответственности виновных лиц, главное следственное управление Национальной полиции в Херсонской области просто крышует преступление и нарушает проплаченные уголовные дела именно со стороны рейдеров ФГ "Оазис-Юга" в лице Ракибова А., Ракибова В., Ракибова Х., Ракибова А., Кузишинои А.В., и ФГ "Лабенок" в лице Лабенко П.И. и Лабенко С.И.

Так, следователем СУ ГУ ЧП в Херсонской области Синяковым С.В., без правовых оснований, в рамках уголовного производства в очевидных интересах ФГ "Лабенок" путем злоупотребления служебного положения, по незаконным указаниям руководства, о чем есть очевидные доказательства с коррупционными связями, была предпринята попытка рейдерского захвата собранного урожая ООО "Глобал-Инвест" и урожая сои других юридических лиц находящихся по адресу с. Чаплинский, ул. Черноморская, 54 Херсонской области.

"Схема довольно проста. Следователь подает ходатайство в суд в рамках надуманного уголовного производства по факту подделки документов. И суд не проверяя ни чья земельный участок, ни чей урожай на ней или на территории тока, просто выносит определение о доступе к урожаю сои и дальнейшее его арест в пользу третьего лица. Чем и воспользовались рейдеры", - пишет СМИ.

Незаконные документы и требования, которые были представлены следователем Синяковым в суд, свидетельствуют о явной заинтересованности следователя и его руководства в частности и.о. начальника ГУ ЧП в Херсонской области Цапа в завладении урожая сои.

Также сообщается, что все ходатайства следователя согласованы прокурором прокуратуры Херсонской области Мельником И.В., что также указывает на его заинтересованность.

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"На данный момент есть информация, что руководство ГУ ЧП в Херсонской области получило неправомерную выгоду в виде взятки от ФГ "Оазис Юга" в лице Ракибова А., Ракибова В., Ракибова Х., Ракибова А., Кузишинои А.В., ФГ «"Лабенок" в лице Лабенко П.И. и Лабенко С.И. в размере 200 тыс долларов США. Преступники открыто хвастаются, что указанную сумму они передали за раскрутку уголовных дел против ООО "Глобал-Инвест" с целью завладеть урожаем фирмы и самим предприятием. Многие жители села Надеждовка Чаплинского района Херсонской области, могут подтвердить указанный факт. Есть факты участия руководства ГУ ЧП в Херсонской области в покрытии преступления, ведь помощник народного депутата Украины Паламарчука М.П. - Игорь Павловский выступил посредником при передаче денежных средств между преступным группировкам непосредственно руководству ГУ ЧП в Херсонской области", - пишет издание.

Иностранный инвестор ООО "Глобал-Инвест" и кредиторы предприятия написали соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру, Специальную антикоррупционную прокуратуру, Министру внутренних дел, Главному следственному управлению Национальной полиции, Прокурору Херсонской области Тригубенко В.М. с просьбой вмешаться.