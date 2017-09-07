На день города в Днепре устроят карнавал и установят четыре рекорда

В эти выходные Днепр отметит День города. В программе празднования – более десятка масштабных мероприятий. «Каждый сможет выбрать то, что ему по вкусу. Размах и формат празднования действительно впечатляют», – отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время пресс-конференции 7 сентября.

Так, в День города Днепр будет встречать звездных гостей. 9 сентября возле цирка пройдет «Караоке на майдане» с Игорем Кондратюком, а вечером праздничной субботы на главной сцене города выступит известный певец ALEKSEEV, а также VERKA SERDUCHКA & band. Для коллектива самой известной в Украине проводницы выступление в Днепре будет первым после более двух с половиной лет творческой паузы.

Также на площадке около театра им. Т. Г. Шевченко споют звезды диско Arabesque. Украинская группа «Табула Раса» будет хедлайнером фестиваля Dnipro-Rock – 2017, а на этническом «Самар-Днепр-Фесте» выступит поп-рок-группа «Антитела».

В центре города устроят «Битву хоров», во время которой 11 певческих коллективов из разных городов Украины исполнят композицию «Детка, это Днепр», которую считают неофициальным гимном города. Хористы споют ее на 400 голосов.

Наиболее зрелищным событием праздника станет карнавал. Костюмированное шествие такого масштаба в Украине проведут впервые. К карнавалу присоединятся более 5 тыс. днепрян в ярких нарядах или в обычной одежде. В 11.30 он стартует с площади Героев Майдана и будет двигаться по проспекту Д. Яворницкого. Далее шествие повернет на ул. Воскресенскую, а оттуда по Сичеславской набережной дойдет до Фестивального причала.

Уже на главной концертной площадке города участники карнавала проведут флешмоб, во время которого люди образуют огромную надпись «I love Dnipro».

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А еще в День города в Днепре пройдет Открытый городской кубок дрэг-рейсинга Drag bitva – 2017. Около 70 дрэгрейсеров со всей Украины будут наперегонки преодолевать почти полукилометровую трассу. Особенность спринтерских заездов – эксклюзивные гонки машин марки Порше. Элитные автомобили будут соревноваться на скорость впервые в истории украинского дрэг-рейсинга.

Получат гости дня рождения города и традиционный кулинарный подарок. В праздничные выходные набережная Днепра превратится в настоящую гастрономическую карту Украины. В этом году на фестивале Dnepr Food Fest будут функционировать почти два десятка лотков с едой и напитками на любой вкус.

Планируют установить и четыре всеукраинских рекорда. Так, организаторы фестиваля хотят создать самый большой сладкий подарок из конфет весом 1 тыс. кг и изготовить огромные чипсы длиной 3 метра. А еще во время фуд-фестиваля должны выложить самый большой подсолнечник из семян этого цветка и тыквы и сделать самый большой бар из банок из-под энергетических напитков.

Всего 9 и 10 сентября в различных частях Днепра будут работать около полусотни праздничных локаций. Во время всех массовых мероприятий в городе будут дежурить медики и правоохранители.