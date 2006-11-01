С сегодняшнего дня украинцы будут платить меньше за газ не для отопления

С сегодняшнего дня украинцы, которые используют природный газ не для отопления, будут платить за него по сниженным тарифам. Нацкомпания по регуляции электроэнергетики тарифы для таких потребителей снизила до 339-ти гривен за тысячу кубометров.

Следовательно если раньше потребитель платил за газ около 40 копеек за кубометр, теперь топливо будет стоить чуть больше 30 копеек. В то же время для потребителей, которые используют газ для отопления, - тариф не меняется он и в дальнейшем будет исчисляться на базе 414 гривен за тысячу кубов.

5 канал