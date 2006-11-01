С сегодняшнего дня украинцы будут платить меньше за газ не для отопления
09:44, 01 ноября 2006Общество
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Тарифы снижены до 339 грн. за тысячу кубометров
С сегодняшнего дня украинцы, которые используют природный газ не для отопления, будут платить за него по сниженным тарифам. Нацкомпания по регуляции электроэнергетики тарифы для таких потребителей снизила до 339-ти гривен за тысячу кубометров.
Следовательно если раньше потребитель платил за газ около 40 копеек за кубометр, теперь топливо будет стоить чуть больше 30 копеек. В то же время для потребителей, которые используют газ для отопления, - тариф не меняется он и в дальнейшем будет исчисляться на базе 414 гривен за тысячу кубов.
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