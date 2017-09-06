Душистое какао, мягкие свитера и вечера с книжкой: за что стоит любить осень (видео)

Предлагаем подборку вещей, за которые стоит любить осень. Среди них - невероятные осенние пейзажи с полной гаммой оттенков, еще осенью часами можно любоваться дождем, вечерами читать книги с чашкой ароматного какао или смотреть любимый сериал. А также шелестеть листьями во время прогулки и одевать мягкие теплые свитера.

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Только осенью можно устроить фотосессию в листьях, печь имбирное печенье и пироги с шоколадом, а также гулять под дождем среди разноцветных зонтиков.