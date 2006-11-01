Пинзеник прогнозирует невыплаты пенсий

В случае принятия проекта Государственного бюджета Украины на 2007 год, предложенного правительством Виктора ЯНУКОВИЧА, к концу следующего года могут возникнуть риски невыплаты пенсий. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

На вопрос, что правительство В.ЯНУКОВИЧА изменило в проекте бюджета, который до августа готовило правительство Юрия ЕХАНУРОВА, В.ПИНЗЕНИК ответил: "Социальные вещи. Усиление налогового давления".

"Впервые появляется такая вещь, как предоставление гарантий по кредитам коммерческим структурам. Восемь лет таких гарантий в стране не было. Ручной режим распределения средств", - добавил он.

Касаясь темы выполнения годового плана приватизации Фондом госимущества, В.ПИНЗЕНИК заявил, что "к сожалению, приватизация в Украине прекращается, в стране происходит раздача имущества".

На вопрос, куда пошли деньги от реприватизации "Криворожстали", экс-министр финансов конкретного ответа не дал, отметив, что "на счете правительства на момент нашей отставки было 14 миллиардов грн. – это средства на едином казначейском счете".

"Средства от приватизации были использованы в прошлом и в этом году: перечень расходов определяется законом о бюджете... В бюджете расписано 100 млрд. расходов. Источниками покрытия этих расходов являются или доходы, или приватизация", - цитирует В.ПИНЗЕНИКА «Украинская правда».

Как известно, вчера парламент поддержал проект госбюджета-2007 в первом чтении.