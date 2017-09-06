В Тернополе до конца месяца откроют фонтан длиной 244 метра (фото)
12:14, 06 сентября 2017Общество
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Основная функция фонтана – обеспечение кислородом воды в озере. Это должно помочь избежать цветению водоема.
Часть фонтана имеет 206 форсунок, струя воды с каждой примерно 9 метров длиной и высотой почти 4 метра / УНИАН
В Тернополе до конца месяца откроют фонтан длиной 244 м.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, в конце августа в городе открыли первую половину фонтана протяженностью 122 м.
Эта часть фонтана имеет 206 форсунок, струя воды с каждой примерно 9 метров длиной и высотой почти 4 метра.
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Со слов начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии Олега Соколовского, основная функция фонтана – обеспечение кислородом воды в озере. Это должно помочь избежать цветению водоема.
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