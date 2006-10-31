Комитет ВР одобрил весь пакет инициатив Президента по ВТО

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики полностью одобрил весь пакет законодательных инициатив Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, направленных на приведение законодательства к требованиям ВТО.

Об этом, как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве Президента Украины, сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Этот пакет насчитывает 16 законопроектов.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Президент Украины В.ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты, направленные на выполнение обязательств Украины относительно вступления в ВТО:

«О внесении изменений в Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» относительно налогообложения сельскохозяйственных предприятий»;

«О внесении изменений в некоторые законі Украины (относительно платы при лицензии и акцизном сборе на производство спиртов, алкогольных напитков и табачных изделий)»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О молоке и молочных продуктах»;

«О внесении изменения в статью 7 Закона Украины «О пестицидах и агрохимикатах»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и реализации сахара»;

«Об установлении тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника»;

«О внесении изменений в статью 25 Закона Украины «Об издательском деле»;

«О внесении изменения в статью 8 Закона Украины «Об охране прав на указание происхождения товаров»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О страховании»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О вывозной (экспортной) пошлине на живой скот и кожевенное сырье»;

«О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О лекарственных средствах»;

«Об установлении ставок вывозной (экспортной) пошлины на лом черных металлов, лом цветных металлов и полуфабрикатов с их использованием»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности».