Роднянскому и Фуксману было перечислено 40 млн. долларов за «1+1»

Почетному президенту телеканала «1+1» Александру РОДНЯНСКОМУ и совладельцу канала Борису ФУКСМАНУ в 2004 году было перечислено 40 млн. долларов за телеканал «1+1». Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель наблюдательного совета депозитарно-фондовой компании «Славутич-Капитал» Геннадий КОРБАН. По его словам, об этом ему сообщили «английские адвокаты». «Это не совсем устная сделка, как это хочет преподнести нам противоположная сторона», - отметил Г.КОРБАН. Он также отметил, что ему ничего не известно о том, были ли возращены А.РОДНЯНСКИМ и Б.ФУКСМАНОМ эти деньги.

Председатель Набсовета «Славутич-Капитал» также отметил, что лично присутствовал на переговорах в Женеве в 2005 году между собственниками «Привата» и «1+1». По его словам, на основании ведущихся тогда между сторонами переговоров можно было сделать вывод, что сделка по переходу прав собственности на канал уже состоялась.

Справка УНИАН. С апреля 2005 года совладельцы корпоративных прав группы компаний «Студия «1+1» А.РОДНЯНСКИЙ и Б.ФУКСМАН вели переговоры о продаже принадлежащих им прав И.КОЛОМОЙСКОМУ за 100 млн. долл. Завершение соглашения должно было состояться до сентября 2005 года. Однако уже в середине августа прошлого года корпорация Central European Media Enterprises Ltd. (CME) фактически отозвала свое согласие на проведение этой транзакции.

Печерский районный суд г. Киева своим решением от 16 августа 2006 года удовлетворил в полном объеме исковые требования И.КОЛОМОЙСКОГО о признании за ним права собственности на долю в уставном капитале ООО «ТРК «Студия «1+1».

В то же время А.РОДНЯНСКИЙ 9 сентября заявил, что о продаже доли в уставном капитале телеканала «1+1» И.КОЛОМОЙСКОМУ «никаких соглашений не было».