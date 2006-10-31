Корбан пообещал Пиховшеку настоящую свободу слова

Председатель наблюдательного совета депозитарно-фондовой компании «Славутич-Капитал» Геннадий КОРБАН пообещал журналисту телеканала “1+1” Вячеславу ПИХОВШЕКУ настоящую свободу слова в случае перехода этого канала под контроль совладельца группы «Приват» Игоря КОЛОМОЙСКОГО.

Об этом Г.КОРБАН сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя вчерашнюю программу “Эпицентр”, в которой В.ПИХОВШЕК говорил о якобы попытках И.КОЛОМОЙСКОГО захватить “1+1”.

«Могу лично от себя заявить, мы его по-настоящему освободим», - сказал Г.КОРБАН. «Мы ему предоставим возможность говорить то, что он по-настоящему думает», - пояснил председатель наблюдательного совета «Славутич-Капитала».

Г.КОРБАН отметил, что сегодня еще, к сожалению, можно говорить о том, что ряд материалов в СМИ носит порой заказной характер.

Депозитарно-фондовая компания «Славутич-Капитал» обеспечивает юридическое сопровождение компаний, в том числе из группы «Приват».

Справка УНИАН. С апреля 2005 года совладельцы корпоративных прав группы компаний «Студия «1+1» Александр РОДНЯНСКИЙ и Борис ФУКСМАН вели переговоры о продаже принадлежащих им прав И.КОЛОМОЙСКОМУ за 100 млн. дол. Подписание соглашения должно было состояться до сентября 2005 года. Однако уже в середине августа прошлого года корпорация Central European Media Enterprises Ltd. (CME) фактически отозвала свое согласие на проведение этой транзакции.

Печерский районный суд г. Киева своим решениям от 16 августа 2006 года удовлетворил в полном объеме исковые требования И.КОЛОМОЙСКОГО о признании за ним права собственности на 70% долю в уставном капитале ООО “ТРК “Студия “1+1”.

В то же время А.РОДНЯНСКИЙ 9 сентября заявил, что о продаже доли в уставном капитале телеканала «1+1» И.КОЛОМОЙСКОМУ «никаких соглашений не было».

19 сентября адвокат компании “Козяков и партнеры” Олег КОНОПОЛЬСКИЙ, который представляет интересы почетного президента «1+1» А.РОДНЯНСКОГО, сообщил, что на решение Печерского районного суда г. Киева, который признал право И.КОЛОМОЙСКОГО на 70% «1+1», поступило в Апелляционный суд г. Киева 9 апелляционных жалоб.

По данным телеканала, владельцами «1+1» является компания "Сеntrаl Media Enterprises Ltd." (60%), российско-украинский медиамагнат А.РОДНЯНСКИЙ и его партнер Б.ФУКСМАН (по 20%). При этом А.РОДНЯНСКИЙ имеет право распоряжаться 70% "1+1". Остальные 30% находятся в управлении дочерней компании "Сеntrаl Media Enterprises Ltd." - "Интер-медиа".