Подаренное украинцами Нидерландов авто "скорой" с апреля не могут растаможить

Современный автомобиль скорой помощи, который Глуховской районной больнице в качестве гуманитарной помощи предоставил "Фонд Украинцы в Нидерландах", уже полгода с апреля держит Сумская таможня ДФС. Об этом на своей странице Facebook сообщил мэр Глухова Мишель Терещенко.

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"Губернатор Сумской области Николай Клочко не предоставляет нужных документов, а поскольку все разрешенные сроки пребывания груза закончились, волонтеры должны забрать машину скорой в Луцке, но ее с Сум пока не выпускают. Требуют 500 000 гривен залога, иначе – конфискация", - сообщил Терещенко.