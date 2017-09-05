Подаренное украинцами Нидерландов авто "скорой" с апреля не могут растаможить
02:17, 05 сентября 2017Общество
31
Сумская таможня требует полмиллиона гривен залога", угрожая конфисковать автомобиль, рассказал мэр Глухова.
Сумские таможенники не выпускают машину / Фото УНИАН
Современный автомобиль скорой помощи, который Глуховской районной больнице в качестве гуманитарной помощи предоставил "Фонд Украинцы в Нидерландах", уже полгода с апреля держит Сумская таможня ДФС. Об этом на своей странице Facebook сообщил мэр Глухова Мишель Терещенко.
Читайте такжеВ Одесском порту сгнило 40 тонн контрабандного табака - СМИ
"Губернатор Сумской области Николай Клочко не предоставляет нужных документов, а поскольку все разрешенные сроки пребывания груза закончились, волонтеры должны забрать машину скорой в Луцке, но ее с Сум пока не выпускают. Требуют 500 000 гривен залога, иначе – конфискация", - сообщил Терещенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter