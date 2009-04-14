Кабмин ограничил доступ иностранцев на рынок труда

С начала мая текущего года для работодателей будет ужесточен порядок выдачи разрешений на использование труда иностранцев и лиц без гражданства – увеличится количество необходимых для регистрации документов и размер штрафов в случае предоставления работы без официального разрешения.

Такие меры предусмотрены в постановлении Кабмина от 8 апреля 2009 г. №322, размещенном на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, разрешение на использование труда иностранца выдается на период до одного года с возможностью продления срока. Если иностранец принадлежит к категории "внутрикорпоративного цесионария" или "лица, предоставляющего услуги без коммерческого присутствия в Украине", разрешение выдается на срок до трех лет. Срок разрешения может быть продлен на два года.

Разрешение на использование труда иностранца является основанием для оформления вида на временное жительство в Украине иностранца на срок действия разрешения.

Независимо от состояния рынка труда и тенденций его развития разрешение на использование труда иностранца не выдается и срок его действия не продлевается, если: в документах, поданных для оформления разрешения, содержатся сведения, противоречащие требованиям законодательства и международных договоров Украины; трудовым договором предусмотрены условия труда иностранца хуже, а размер заработной платы меньше, чем для украинцев, которые выполняют аналогичную работу; работодатель намеревается нанять иностранца на работу, которая связана с принадлежностью к гражданству Украины или требует допуска к государственной тайне; прошло менее одного года от даты предыдущего отказа иностранцу в оформлении визы ИМ-1 или аннулирования предыдущего разрешения; работодатель имеет задолженность перед Фондом общеобязательного социального страхования на случай безработицы; иностранец во время оформления разрешения отбывает наказание за преступление или находится под следствием; нарушены сроки предоставления документов на продление срока действия разрешения; в результате изменений на рынке труда нет необходимости использовать труд иностранца.

Кроме того, работодатель должен уплатить 4 минимальные зарплаты в Фонд за рассмотрение заявления о предоставлении разрешения на использование труда иностранца и продление срока его действия.

Разрешение аннулируется в случае, если: досрочно расторгается трудовой договор; работодатель предоставляет неправдивые сведения в документах для получения разрешения; сокращен срок временного пребывания иностранца в Украине; установлен факт использования труда иностранца на иных условиях, чем те, которые предусмотрены в разрешении.

За использование труда иностранцев без разрешения госслужба занятости имеет право оштрафовать работодателя за каждого работника-иностранца в двадцатикратном размере минимальной заработной платы. Средства от штрафов направляются в Фонд.