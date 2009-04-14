МВФ отмечает прогресс в переговорах об украинских банках

Глава миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ отметила прогресс в процессе переговоров Фонда с Нацбанком и Министерством финансов Украины о начале рекапитализации украинских банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналиста после окончания заседания Кабинета министров Украины, на котором присутствовала лично.

«Могу отметить, что мы достигли значительного прогресса на этом пути», - сказала она.

При этом глава миссии МВФ отметила, что дискуссии по этому вопросу с НБУ и Минфином будут продолжены.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля т.г. Кабинет министров и Нацбанк Украины приняли совместное постановление об усовершенствовании порядка рекапитализации проблемных коммерческих банков. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кабмине.

«По сути, речь идет о выкупе правительством контрольных пакетов акций таких банков. Сегодня мы такое постановление приняли, и после того как оно будет опубликовано, у нас будут все возможности для того, чтобы правительство имело возможность приобрести такие банки и защитить людей», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

13 апреля на координационном совещании Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА в течение двух дней совместно выработать единый механизм рекапитализации банков.

Первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ 13 апреля сообщил журналистам, что в Украине сегодня 26 банков отвечают критериям, при которых может проводиться рекапитализация. Он уточнил, что имеются в виду показатели системности банка, а именно объем вкладов не менее 1% и объем активов более 2% от общего объема по банковской системе страны.

По словам А.ШАПОВАЛОВА, сегодня готовятся к рекапитализации около 7 банков, при этом он не исключил, что их число уменьшится.

Он отметил, что в НБУ также считают целесообразным конкретизацию условий, при которых государство может принимать участие в капитале коммерческого негосударственного банка. Как пример А.ШАПОВАЛОВ назвал условие, что рекапитализироваться будут те банки, которые реструктуризировали свои обязательства перед внешними и внутренними кредиторами и т.д.