Газовый мазохизм по-украински?

Вчера заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Бриза подвергнул сокрушительной критике крупную российско-немецкую сделку относительно строительства Северноевропейского газопровода по дну Балтийского моря. В интервью Financial Times Deutschland спикер американских властей выразил мнение, что реализация этого сверхдорогого проекта стоимостью 5 млрд. евро еще больше усилит зависимость Европы от российского газа.

„Проект затрагивает вопрос – что означает перестраховка, когда речь идет о газовых поставках, ведь жители Германии не хотят пережить то, что произошло прошлой зимой с Украиной (когда Россия остановила снабжение газа)... Но как чиновнику США мне непонятно, о какой перестраховке может идти речь при строительстве дополнительных трубопроводов для одного и того же поставщика," – сказал Мэтью Бриза.

В своем интервью спикер Госдепа предостерег, что России не следует опять прекращать поставки газа в Украину или же предпринимать такие же попытки относительно Грузии.

Издание акцентирует внимание на обеспокоенности Вашингтона тем, что канцлер Германии Ангела Меркель отказывается от своего намерения дистанционировать немецкое правительство от Москвы в большей степени, чем это было при Герхарде Шредере, и что балтийский трубопровод ослабит единство Европы на переговорах с Москвой, в частности, потому, что его маршрут пролегает в обход Польши.

В комментарии, который, похоже, касается российской газовой монополии „Газпром”, Бриза отметил: „Очень часто монополист работает на то, чтобы заключать специальные соглашения с отдельными странами... Если так произойдет, Европе будет намного тяжелее держаться консолидировано”.

Поэтому, по мнению американского дипломата, Европа должна теснее сотрудничать со странами Каспийского бассейна, в частности с Азербайджаном, если она хочет избежать последующего роста зависимости от российского газа.

По прогнозам США, российская доля в европейском газовом рынке увеличится с нынешних 25% до 33% в ближайшее десятилетие, однако Азербайджан тоже может нарастить экспорт, достигнув приблизительно четверти от российских снабжений.

Польша, как показывают действия официальной Варшавы, в полной мере понимает угрозы российско-немецкого „газового заговора”. Как сообщает International Herald Tribune, консервативное правительство Польши планирует инвестировать свыше 1 млрд. евро в энергетический сектор с целью модернизации его инфраструктуры, а также – что, наверно, более важно – уменьшить свою зависимость от России – главного поставщика нефти и газа.

По мнению авторитетного издания, эти планы отражают рост опасений в Польше, что российский президент Владимир Путин использует энергетическую мощь своей страны как политический молот. Так поступил он в январе, когда „Газпром”, огромная государственная монополия, перекрыл газовые поставки в Украину во время споров относительно цены на газ. На прошлой неделе Украина согласилась на 36-процентное увеличение стоимости поставок природного газа из России в следующем году.

Кроме того, Варшава обеспокоена тем, что сооружаемый российско-немецкий газопровод приведет к потере газовых поставок для Польши.

„Мы хотим провести диверсификацию, потому что побаиваемся, что Россия использует экспорт газа как политический инструмент," – заявил Петр Наймский, государственный секретарь по вопросам энергетической безопасности в министерстве экономики Польши.

В своих тревогах в канун полного открытия энергетического рынка для более широкой конкуренции в следующем году Польша не одинока. Литва, например, планирует построить АЭС ради сокращения своей зависимости от России. Франция пытается провести слияние Suez и Gaz de France, стремясь сохранить здоровый энергетический сектор в руках местных компаний.

Более чем 70% польской энергии – это импорт, 95% которого приходит из России и других стран СНГ. Остальные – продукт местного производства, в частности уголь.

Наймский отметил: инвестиции будут означать, что Польше не придется увеличивать импорт газа из России, даже если вырастет внутреннее потребление энергии. „Уровень российского импорта останется стабильным”, – подчеркнул он. Его цель – добиться, чтобы треть польских энергетических потребностей удовлетворялась за пределами России и СНГ.

Один из объектов инвестиций – это строительство большого терминала для сжиженого газа, который будет расположен в портах Гданск или Щецин на Балтийском море. Наймский оценил проект в „несколько сотен миллионов евро”.

Кроме того, Polish Gas and Oil Company ведет переговоры с Gassco, норвежским государственным оператором транспортировки газа, относительно приобретения доли в новом подводном трубопроводе, который можно протянуть к польскому побережью, если Польша возьмет на себя обязательство закупать определенное количество газа.

В этом месяце Gassco начал разработку трубопровода от Ставангера в Западную Швецию стоимостью 1,1 млрд. долларов, заявив, что начнет переговоры с норвежскими и шведскими компаниями.

В Польше, говорит Наймский, правительство намеревается инвестировать 1 млрд. евро (1,26 млрд. долларов) в модернизацию транспортно-распределительных газовых сетей. Финансирование, растянутое на 5 лет, будет распределяться через структурные фонды ЕС.

Польша планирует достроить терминал для сжиженого газа в 2010 году, когда, как ожидается, будет завершен и российско-немецкий трубопровод, который впервые даст возможность Газпрому напрямую через Балтийское море доставлять газ из России в Северную Германию, которая и станет центром распределения этого газа между другими частями Западной Европы.

На прошлой неделе Газпром продвинулся в деле реализации этих планов, объявив, что купил старую шахту в Северной Германии, которую можно переоборудовать в большое подземное газохранилище.

Что же касается Украины, то меньше ли угрозы и риски для нее, чем для Польши, Литвы, Франции? Вероятно, что больше. Именно через Украину идет сейчас основной транзитный газовый поток в Европу. И именно это обстоятельство дает возможность Киеву еще хоть как-то сохранять лицо в газовых отношениях с Россией, удерживать на плаву неописуемо энергозатратную отечественную экономику.

Северноевропейский газопровод может стать серьезным ударом по энергетической безопасности и национальным интересам Украины. Становится ли официальный Киев грудью на их защиту, протестует ли против этих посягательств, или ведет жесткий диалог с теми же немцами, используя поддержку США и чуть ли не всей Европы?

Вместо ответа процитируем кусок сюжета на УТ-1 от 10 октября с.г.:

„Ющенко считает важным возобновление переговоров с Германией относительно создания газотранспортного консорциума

Президент Виктор Ющенко считает важным возобновление переговоров с Германией относительно создания украино-немецко-русского газотранспортного консорциума.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Президента со ссылкой на телефонный разговор Ющенко с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Кроме того, Президент указал на важность участия немецкой стороны в использовании украинских подземных хранилищ газа.

Собеседники также обсудили сотрудничество в отраслях энергетики, энергосбережения, безопасности энергоснабжения и экологической безопасности в контексте председательства Германии в “большой восьмерке” 2007 года.

Раньше министр топлива и энергетики Юрий Бойко прогнозировал создание газотранспортного консорциума в октябре 2006 года. Со слов Бойко, до конца октября должен быть решен вопрос о создании ОАО "Международный газотранспортный консорциум" и определены перспективы его функционирования.”

Не похоже ли все это на своего рода „газовый мазохизм по-украински”? Вы нас лупите, а мы вам руки будем целовать...

И не стоит ли такое совпадение позиций Ющенко и Бойко (документально обвиненного в масштабной коррупции) в вопросе ГТС в одном ряду со стремлением Президента к „широкой коалиции” с „регионалами” и с появлением в его ближайшем окружении представителей ИСД?

Хотелось бы услышать негативный ответ на этот вопрос. Но поверить ему будет тяжело.

Николай Писарчук