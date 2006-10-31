ВР приняла проект бюджета на 2007 год в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 256 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Из фракции БЮТ «за» проголосовали 8 депутатов, из фракции Партии регионов – 185, из «Нашей Украины» – 11, СПУ – 28, КПУ – 21, внефракционные – 3.

Во втором чтении проект госбюджета должен быть рассмотрен не позже 20 ноября.