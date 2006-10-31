Ющенко может ветировать бюджет-2007

Член фракции «Наша Украина», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Павел ЖЕБРИВСКИЙ прогнозирует вето Президента на закон о государственном бюджете Украины на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции П.ЖЕБРИВСКИЙ подчеркнул, что Президент еще на стадии первого чтения проекта бюджета обратился в Кабинет Министров и Верховную Раду Украины со своими предложениями к проекту бюджета.

«Для того, чтобы не говорили, что Президент сидел и наблюдал, а затем заветировал. Президент сразу сказал, на чем он будет акцентировать», - отметил П.ЖЕБРИВСКИЙ, добавив, что в первом чтении проекта госбюджета-2007 не учтено 90% предложений Президента, и если ситуация не изменится, то вето будет обязательно.

Он также обратил внимание на то, что в проекте бюджета сужены социальные расходы.

Парламент сегодня рассматривает проект государственного бюджета Украины на 2007 год в первом чтении.