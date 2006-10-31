Погода до конца недели

Завтра в Украине ожидается облачно с прояснениями. В Крыму, Приазовье, восточных, а днем и в западных областях облачно с прояснениями, временами дождь. На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с; в Крыму и Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 0-5° мороза, на крайнем юге 3-8° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части 9-14°, в Крыму до 17°; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

2-3 ноября погода ухудшится. 2 ноября в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях снег, мокрый снег, в Карпатах сильный снег, метели, температура на протяжении суток от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях 0-5° мороза. На остальной территории временами дожди, температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, в Крыму 12-17°. 3 ноября в западных, северных и центральных областях небольшой снег, местами метели, на дорогах гололедица; снижение температуры ночью до 2-7° мороза, днем до 3° тепла - 2° мороза, в Карпатах ночью до 8-13° мороза, днем до 5-10° мороза. На остальной территории дожди, местами с мокрым снегом, в Крыму и Приазовье сильные осадки; температура на протяжении суток 2-7° тепла. Ветер в Украине северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах, а 3 ноября и в горах Крыма 25-30 м/с.

4-5 ноября сохранится холодная погода: температура ночью 3-9° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге страны 0-6° тепла (в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза; на Южном побережье Крыма ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла). Временами небольшой, в западных областях умеренный снег; в южной части мокрый снег, местами с дождем.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в Киеве 1-3° мороза, днем 6-8° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

2-3 ноября погода ухудшится. 2 ноября снег, мокрый снег, температура на протяжении суток от 4° тепла до 1° мороза; 3 ноября небольшой снег, местами метели, на дорогах гололедица, снижение температуры ночью до 2-7° мороза, днем до 3° тепла - 2° мороза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем 2 и ночью 3 ноября местами порывы 15-20 м/с.

4-5 ноября сохранится холодная погода. Временами небольшой снег.