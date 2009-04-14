Синоптики обещают теплую погоду

Синоптики прогнозирует в Украине на завтра, 15 апреля, теплую и преимущественно без осадков погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем в северных областях местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях около 0°; днем 12-17° тепла, в южных областях и на Закарпатье местами 20-22°.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 12-17°, по Киеву ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.