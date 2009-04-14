Доллар на межбанке ведет себя смирно

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9870/8,0440, к 11:00 сузился спрэд 8,0000/8,0350, и к 12:00 установились на следующих значениях 8,0155/8,0325 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2380/0,2405, к 12:00 цены повысились 0,2394/0,2406. В России курс доллар-рубль снизился, и к 12:00 установился на уровне 33,3800 (-0,0700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3286/88, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,6095/10,6910, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,6275/10,6880, и к 12:00 составили 10,6350/10,6635.