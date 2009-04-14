Квартиры в Киеве подешевели в два раза

За год стоимость квартир на вторичном рынке Киева упала практически в два раза. По данным Союза специалистов недвижимости Украины, рекордное падение цен произошло в сегменте однокомнатных квартир, пишет газета «ДЕЛО» (№ 60 от 14 апреля).

Если в І квартале 2008 года квадратный метр в однокомнатных квартирах стоил 3333 доллара, то в І квартале 2009-го цена снизилась до 1878 долларов. Цены на двухкомнатные квартиры упали на 39%, трехкомнатные — на 38%.

Главными причинами столь стремительного обвала цен риелторы называют сворачивание ипотечного кредитования и обесценивание гривни. Вместе с тем специалисты рынка недвижимости полны оптимизма. По их мнению, цены на однокомнатные квартиры достигли дна и уже сейчас количество сделок по ним возросло. Полное выздоровление отечественного рынка недвижимости ожидается к 2010 году, сразу после проведения президентских выборов.

По данным специалистов, сегодня наибольшей популярностью у покупателей пользуются однокомнатные квартиры. По мнению специалиста компании «Огни Оболони» Никиты МАЙХРОВСКОГО, в первую очередь это связано с относительной доступностью такого жилья и тем, что сейчас предложение в этом сегменте превышает спрос в 10 раз и можно торговаться.

Гендиректор Concorde Development Валерий КИРИЛКО также отметил, что во все времена большим спросом пользовались однокомнатные квартиры, а сейчас, когда цена понизилась и народ перешел с ипотечного кредитования на 100%-ную предоплату, им выгоднее всего покупать именно однокомнатные. По его данным, в среднем сейчас такое жилье в Киеве можно купить за 50 тыс. дол. США.

Наибольшее падение спроса эксперты отмечают на трехкомнатные квартиры. Такие объекты, расположенные, например, в Дарницком районе Киева, подешевели за последние 12 месяцев на 63%. Меньше всего упали цены в центре столицы. Так, в Печерском районе, за квадратный метр сегодня придется заплатить 4,45 тыс. долл., в то время как в прошлом году та же площадь стоила в среднем 5,71 тысячи (-22%).

Стоит отметить, что в элитном секторе недвижимости продажа сейчас практически «заморожена». Как пояснил президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр РУБАНОВ, когда произошел обвал цен стало невыгодно продавать дорогие квартиры по низкой стоимости. Поэтому такие сделки на данный момент просто остановлены.

Участники рынка считают, что цены на жилую недвижимость в ближайшее время продолжат падение. Хотя, как отмечают эксперты, динамика снижения значительно замедлится. По прогнозам А.РУБАНОВА, во ІІ квартале 2009 года стоит ожидать падения на 2% в месяц по каждому сегменту рынка.

Некоторые аналитики уверены, что стабилизация цен возможна уже в начале 2010 года. В то же время они полагают, что при возобновлении кредитования возобновиться быстрый рост цен. Но это может произойти лишь через несколько лет.