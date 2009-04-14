Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, готовы ли банки пойти на уступки заемщику и отсрочить внесение платежа по страховке залогового имущества, в случае если денег хватает только на выплату кредита.

«Надра»

В колл-центре банка к перспективе отсрочить или разбить на части страховой платеж за залоговое имущество отнеслись негативно. «В первую очередь надо застраховать. Если выбирать, то лучше подождать с оплатой кредита, чем с платежом по страхованию залога», — сообщили «Делу». Правда, затягивать с выплатой по займу советуют недолго — максимум до 1 мая. Дело в том, что на просроченную до 1 мая задолженность не начисляются пеня и штраф. «После 1 мая, по нашей информации, акция продлеваться не будет», — сказали в колл-центре.

«Киев»

В этом банке менее категорично настаивали на страховой защите, в случае если нечем платить по кредиту. Однако прямо о том, что страховка может подождать, также никто не рискнул сказать. Судя по всему, со страховым платежом можно повременить, но только после того как клиент сумеет убедить своего кредитного инспектора, что заплатить его никак не получается. «Надо обратиться к инспектору, который работает непосредственно с заемщиком. В общих правилах, конечно, значится, что договор страхования нужно продлевать. Но в каждом случае есть свои отклонения в решении проблем. Например, можно же договор страхования расторгнуть и заключить новый. Но в данном случае нужно говорить с инспектором, как решить проблему», — посоветовали в колл-центре банка «Киев».

Укрпромбанк

«Отсрочек банк никаких не дает. Ни по страховке, ни по кредиту», — сообщили в финучреждении. Тем не менее попытаться отсрочить оплату страховки все же можно. Для этого нужно написать заявление на имя зампредседателя правления банка Зинаиды Беляевой, отнести в канцелярию и ждать ответа.

За это время, правда, могут снять деньги с кредитного счета и погасить ими страховку. Но в Укрпромбанке заверили, что если такое заявление подать за неделю до окончания срока действия страхового договора, то в финучреждении успеют его рассмотреть без риска для кредитного счета заемщика. Но, привести пример успешного решения «страхового» вопроса в банке не смогли. Во-первых, потому что обращений по этому поводу было немного, а во-вторых, потому что ничем они не закончились.

Родовид Банк

В колл-центре банка вопрос по страховке рекомендовали уточнять в том отделении, где оформлялся договор. «Все решается в индивидуальном порядке», — уточнил сотрудник.

Захидинкомбанк

В этом финучреждении также посоветовали решать проблему в индивидуальном порядке. «Пишите письмо временному администратору — все решается только с ее согласия», — сказали в банке. При этом заверили, что даже если на рассмотрение письма уйдет много времени, деньги с кредитного счета заемщика на погашение страховки не снимут.

«БИГ Энергия»

В банке посоветовали решить проблему со страховым платежом напрямую со страховой компанией. «Какое отношение к страховке имеем мы? Банку важно, чтобы вы погасили кредит, а если нечем платить страховку — идите и решайте эту проблему в страховой компании», — сказали в банке.

Трансбанк

В колл-центре ответили, что вопрос страховки не в их компетенции, и отправили выяснять его по месту оформления кредита — в одно из киевских отделений. Правда, по номеру телефона, который любезно предоставили в колл-центре, сообщили, что уже недели две, как банкиры из этого помещения выехали.

«Национальный Кредит»

«В кредитном договоре прописано обязательное ежегодное условие страхования, никто этого условия не отменял. То есть с юридической точки зрения никаких льгот нет. Поэтому нужно договариваться на уровне филиала, там, где заемщик брал кредит», — объяснили в кредитном департаменте банка. «Кредитчики» посоветовали все же сначала заплатить по займу, а по страховке попытаться договориться. «Может получиться разбить сумму страхового платежа помесячно или поквартально», — предположили они.