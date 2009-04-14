Кабмин упростил таможенное оформление в морских портах

Правительство утвердило порядок перемещения товаров в пунктах пропуска через государственную границу, которые расположены на территории морских портов Украины, во время контейнерных перевозок в прямом и смешанном сообщении.

Текст постановления Кабинета Министров Украины от 8 апреля 2009 г. №320 размещен на сайте правительства.

Порядок определяет общую технологию и последовательность осуществления в пунктах пропуска в морских портах таможенного и других видов контроля товаров, которые перемещаются через госграницу в контейнерах в прямом и смешанном сообщении.

Согласно документу, таможенное оформление товаров в морском торговом порту начинается до подачи транспортного средства для вывоза таких товаров и без подачи таможенному органу сведений о данном средстве. Контейнер загружается на транспортное средство для вывоза из порта на этапе завершения таможенного оформления товаров.

При этом оформление товаров осуществляется по принципу “единого офиса”.

Кроме того, в пунктах пропуска на территории морских торговых портов устанавливается круглосуточный режим работы контролирующих органов, которые принимают участие в оформлении товаров и транспортных средств.

В случае если товар перемещается транзитом через территорию Украины, осуществляется минимальное количество таможенных процедур, необходимых для обеспечения надлежащего контроля. В случае транзита товаров (кроме подакцизных), которые прибывают и отгружаются морским и речным транспортом и хранятся в пределах одного пункта пропуска или зоны таможенного контроля на территории морского торгового порта, грузовая таможенная декларация не оформляется. В таком случае к товарам, которые находятся под таможенным контролем, меры гарантирования доставки не применяются.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи инициировало утверждение данного порядка для упрощения и ускорения перемещения товаров через пункты пропуска в морских портах с целью увеличения объемов перевалки грузов.