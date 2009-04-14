Россия боится за свой дешевый бензин

Существуют риски вывоза дешевого бензина из России для перепродажи по более высоким ценам, заявил глава ЛУКОЙЛа, крупнейшей российской частной нефтяной компании, Вагит Алекперов в интервью телеканалу "Вести".

"Та цена (бензина), которая сформировалась на рынке, она в два раза ниже, чем на Украине, в Прибалтике и Казахстане", - цитирует РИА "Новости". По данным ЛУКОЙЛа, зачастую дешевый бензин из России вывозится для перепродажи, прямо на личном транспорте, в двойных бензобаках.

Вместе с тем, ЛУКОЙЛ называет действующую цену на бензин объективной. "Мы считаем, что сегодняшняя цена объективна, но она подвержена колебанию", - отметил Алекперов. Колебания, по его словам, должны быть как в сторону понижения, так и в сторону повышения, в зависимости от мировой цены на нефть.

Глава ЛУКОЙЛа высказал мнение, что в 2009 году цена нефти будет колебаться в диапазоне 45-55 долларов за баррель.

Как сообщалось, Росстат за последнюю отчетную неделю зафиксировал удешевление бензина в РФ на 0,4%. По данным ведомства, средняя цена на бензин в России на 30 марта составила 18,03 рубля против 18,1 рубля на 23 марта.

"Но та цена, которая сформировалась сегодня, продержится достаточно долго", - отметил Алекперов.