Госфинмониторинг Украины написал письма на все экзотические острова

Госфинмониторинг Украины предлагает сотрудничество ряду иностранных государств в борьбе с отмыванием средств, что может пресечь отток украинского капитала за границу через офшорные зоны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины.

Соответствующие письма с предложением о подписании Меморандума о взаимопонимании были направлены на Маршалловы острова, Остров Джерси, Остров Мэн, Ангиллу, Багамские острова, острова Кука, Барбадос, Ниуэ, Вануату, Сейшельские острова, Доминику, Сент Китс и Невис, Сент Винсент и Гренадины, Нидерландские Антильские острова, Каймановы острова, Гренаду, Бермудские острова, Арубе, Антигуа и Барбудос, Британские Виргинские острова, Остров Гернси, в Княжество Монако, Гибралтар, Андорру, Королевство Бахрейн и Белиз.

Как отметили в Госфинмониторинге, на сегодня украинской стороной уже заключен 41 меморандум о взаимопонимании.