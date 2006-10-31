Мураками удостоен престижной премии

Японский прозаик Харуки Мураками получил престижную чешскую награду в области литературы - премию Франца Кафки, сообщает AFP.

Награда, учрежденная в 2001 году, была вручена Мураками на торжественной церемонии, состоявшейся в понедельник вечером в столице Чехии - Праге. Писатель получил статуэтку Кафки и чек на десять тысяч долларов.

Лауреата литературной премии Франца Кафки ежегодно определяет международное жюри. В числе других обладателей награды - британский драматург и поэт Гарольд Пинтер (Harold Pinter) и американский прозаик Филип Рот (Philip Roth).

Первый роман Харуки Мураками "Норвежский лес" вышел в 1987 году и вскоре стал международным бестселлером. Среди других известных произведений автора - "Охота на овец", "Dance, dance, dance" и "Хроники заводной птицы".

Лента.ру