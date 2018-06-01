“Молодость” выручил Жерар Депардье

29 октября в Киеве завершилась самая кинематографическая неделя которую ежегодно длится международный кинофестиваль “Молодость”. И пусть в этом году оргкомитет декларировал наихудшее финансовое состояние фестиваля, но это, к счастью, не отразилось на качестве конкурсной и внеконкурсной программ и, кажется, добавило драйва всем участникам фестиваля, правда, немного сумбурного, но в молодости всегда так.

Скажем, церемония закрытия фестиваля была не менее скромной, чем при открытии, зато уровень веселья просто зашкаливал.

Для отечественных фильмов ввели новую традицию

Впрочем, с самого начала все выглядело вполне прилично. Ведущие Анатолий Ярема и Наталия Мосийчук объявили статистику фестиваля. Оказывается, за неделю 292 фильма “Молодости” посетили свыше 120 тысяч зрителей, было проведено 14 мастер-классов, на фестиваль прибыло 58 гостей.

Ведущие также сообщили, что председатель наблюдательного совета международного благотворительного фонда “Украина 3000” Екатерина Ющенко определилась с победителями конкурса на лучший сценарий полнометражного фильма, связанного с историей Украины. Конкурс фонд проводил вместе с фестивалем “Молодость”. Победителей оказалось двое. Каждый из них получил по 15 тысяч гривен, и теперь Сергей Лозница должен написать сценарий “Голодомор” о геноциде украинского народа, а Игорь Козыр реализовать сценарную заявку под названием “Немного Лучше, или На Аскольдовой могиле” – о расстреле российско-большевистской армией киевских студентов под Крутами.

Сама Екатерина наградила призом “За развитие национального киноискусства” основателя компании “Фильмотехник” Анатолия Кокуша, который в этом году получил два технических Оскара за свои изобретения. По словам госпожи Ющенко, разработки команды Кокуша – гиростабилизированный кран «Авторобот» и операторские краны серии «Каскад» – помогли создать такие “мировые блокбастеры как “Титаник”, “Война миров”, “Бетмен”, “Люди Х”, “Мистер и миссис Смит”.

Потом ведущие коротко объявили решение неглавных жюри фестиваля.

Кадр из фильма ”Эйфория”

Международная федерация кинопрессы FIPRESCI отдала свой диплом фильму российского режиссера Ивана Вырыпаева “Эйфория”, как ставшему “эстетическим и эмоциональным шоком”.

Жюри экуменических организаций избрало на фестивале три ленты, содержащие важные “мессиджи” для человечества. Две короткометражные – “Ключи от свободы” от швейцарки Флориан Клосьют и турецкий “Пазл” Эрсена Эрсоя – и полнометражную ленту иранца Ахмада Мохаммада “Поэт мусора”.

Жюри Международной федерации киноклубов FICC отдало диплом в категории полнометражок фильму “13” режиссера Гаэлы Баблуани – грузина, в настоящее время проживающего во Франции. Жюри киноклубов также наградило дипломами короткометражку “Terra Incognita” шведа Петера Волькарта и студенческий фильм корейского режиссера Ким Хио Джеонга “Кролики и Медведи”.

Приз зрительских симпатий, лауреат которого определялся Интернет-голосованием, получила короткометражная лента ”Нечто подобное” бразильца Эмира Фильо.

Поскольку ни одно международное жюри фестиваля в очередной раз не отметило ни одной украинской ленты, которых в этом году в конкурсе было целых шесть, то организаторы нашли отдельный способ вспомнить Украину при раздаче наград. В срочном порядке была введена новая традиция: определять лучший украинский фильм конкурсной программы. Эту специальную премию получила короткометражная история Александры Хребтовой “Бархатный сезон”, снятая на Одесской киностудии. Кроме того, в этом году специально для украинского “контингента” было введено жюри “Украинской панорамы”, которое могло бы оценивать не только фильмы созданные на кинопленке, а также видео и “цифру”. Лучшим фильмом из 44 проектов “Украинской панорамы” жюри признало клип Олега Скрипки “Катерина”.

Разумеется, Олег Скрипка пришел за наградой не с пустыми руками, а с баяном, скрипачом Сергеем Охримчуком и бек-вокалистками в вышиванках. Поздоровался по-украински, английски, французски и запел «Tombe la neige».

Румынский атташе выступил в роли лучшей актрисы

Но наконец дошла очередь и до последней интриги фестиваля – решения главного жюри, которое должно было наградить лучшего актера или актрису, лучший студенческий фильм, лучший короткометражный, полнометражный, а также присудить Гран-при фестиваля.

И тут все началось. На сцену вышел председатель жюри Джон Ирвин. Нет, в этот раз он не упал на сцене, как на открытии. Очевидно, Ирвин сам побаивался, что не удержится на ногах, потому не стал идти к центральному микрофону, а решил остаться сбоку. Он попробовал потеснить от микрофона ведущего Анатолия Ярему. Тот упирался, но неуверенно. Джон Ирвин начал что-то говорить, но как-то не в микрофон, и переводчица, стоя на противоположном краю сцены, мужественно пыталась импровизировать. Впрочем, он повторял, то, что мы уже слышали от представителей других жюри, – программа была очень сильной, выбирать было очень сложно... Правда, у Ирвина это выходило несколько двусмысленно: “Мы очень долго решали... Мне было очень приятно со всеми членами жюри... Такое очень редко случается... А теперь мне здесь сложно находиться....”

“Старый маразматик", – услышала я слева. И практически согласилась с этим, когда председатель жюри назвал обладательницу диплома лучшей актрисы. Хотя мы сидели относительно близко, и расслышали лишь имя – Мадалина. Переводчица же не услышала даже имени.

Мы ждали, что счастливая обладательница диплома лучшей молодой актрисы и 1000 евро выйдет для получения приза. Но на сцене появился некий дяденька и представился культурным атташе посольства Румынии. Я нахально с места начала требовать фамилию актрисы. Но меня никто не услышал, потому что в это время на сцену выбежал французский актер и режиссер Жан Марк Барр, о котором объявили, что он должен вручать диплом и деньги лучшей актрисе. “Я не знаю кто лучшая актриса. Где она?” – радостно спросил исполнитель роли гея-сантехника в фильме “Равлики-Павлики”.

Madalina Ghitescu

Румынский атташе стал подавать Барру знаки, мол, лучшая актриса сегодня он, а также – лучший актер и лучший режиссер (даже два лучших режиссера, как выяснилось позже). Впрочем, румын тоже оказался крепким орешком и даже в ходе благодарностей не назвал ни фильма, ни имени актрисы, заслужившей диплом. Только после кропотливой аналитической работы с каталогами мне удалось вычислить, что лучшей молодой актрисой стала Мадалина Гитеску из фильма “Марилена из Р7” режиссера Кристиана Немеску.

Тем временем веселая церемония продолжалась, и жюри предстояло назвать лучший студенческий фильм. К микрофону быстро подскочил член жюри, украинский киновед Владимир Войтенко и, пытаясь исправить все промахи предыдущего зрелища, на одном дыхании выдал, что “за мастерство в формате короткого метра награждается лента французского режиссера Бенуа Тетелина “Жесткая политика”.

Интересно, что после того, как Бенуа Тетелин выступил с благодарностью, Войтенко опять подошел к микрофону, чтобы сказать: “Прошу прощения. Я не поздоровался. Все так сложно у нас сегодня, волнует. Добрый вечер!”

“Это они просто фуршет провели перед церемонией закрытия. И немного того...” – кто-то сказал в зале.

Между тем Войтенко объявил диплом и 2500 тысяч долларов для студенческого фильма “Преемник” израильского режиссера Тальи Лави.

“Это уже второй студенческий фильм награжден. А премия же одна. Как они будут делить деньги?” – ломала голову я.

Но когда стали награждать короткометражные фильмы, их тоже оказалось два: мультик “Терра Инкогонита” от Питера Волькарта (Швеция) и фильм румынского режиссера Кристиана Немеску “Марилена из Р7”.

На сцене опять появился румынский атташе, который неожиданно сообщил, что молодой режиссер Кристиан Немеску умер месяц назад, но “где-то там, где он сейчас, ему должно быть очень радостно за такую почетную награду”.

Дальше прозвучало объявление ведущих, что победителя в категории полнометражных фильмов представит Джон Ирвин. Но почему-то поднялся россиянин Алексей Герман-младший и со словами “у нас вообще-то была какая-то система вручения дипломов, но она немного нарушилась” объявил, что среди полнометражек победил фильм российского режиссера Ивана Вырыпаева “Эйфория”.

Депарье устроил эйфорию

Вскоре публику действительно охватила эйфория. Имя ей – Жерар Депардье, появление которого было для меня полной неожиданностью. Он выскочил на сцену и, держа в руках золотую статуэтку “Скифского оленя”, принялся носиться по сцене. За ним бежал генеральный директор фестиваля Андрей Халпахчи, держа руки на голове, возможно, имитируя оленьи рога.

Когда Халпахчи удалось поймать на сцене Депардье, тот решил все-таки объявить обладателя Гран-при: “Я рад за Румынию, что в этом году у нее так много наград”. Потом его опять потянуло побегать по сцене, но Халпахчи был начеку и не отставал. Тогда Жерар стал что-то бойко обсуждать с румынским атташе, очевидно, хотел выяснить название фильма, который так триумфально победил, а заодно – как зовут министра культуры Румынии.

Между тем организаторы выпустили на сцену представителя “Молодьспортлото”, от которого мы все же узнали: Гран-при, 10 тысяч долларов и золотого “Скифского оленя” получает фильм “12:08 к востоку от Бухареста” режиссера Корнелиу Порумбою.

Депардье сиял под обстрелом фотокамер и общался на сцене с соотечественником Бенуа Тетелином, который получил премию за короткометражку. А Халпахчи вышел к микрофону и таки признал, что “молодость не заканчивается никогда”, и пригласил всех собравшихся в следующем году на фестиваль, который должен пройти с 20 по 28 октября, как всегда, в Киеве и, как всегда, весело.

Итак, ничего не испортило праздника. Пусть и сократил Кабмин финансирование, отказались организаторы от пышности, не вышло пригласить VIP-гостя, но пожаловались об этом в печати, и расчувствовался Президент, и позвонил по телефону он своему другу Жерару Депардье: “Друг, приезжай развесели здесь ребят и девчат из кино. Ведь ты можешь.” И он приехал, и развеселил. И сошла на нас эйфория молодости.

Алиса Сова