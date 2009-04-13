Налоговая хочет контролировать интернет-продажи

Налоговики намерены внедрить контроль в сфере интернет-торговли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Ориентировочный оборот украинской интернет-торговли, по мнению аналитиков, в этом году достигнет 1 млрд. долл. Но на сегодня этот сегмент отечественного бизнеса фактически не контролируется.

«Контроль за обращением наличных средств вне банковских операций – приоритетная задача для контролирующих органов Украины, поскольку уровень теневой экономики уже становится опасным для отечественной экономики», - отмечается в сообщении.

Налоговики привели данные рейтингов сайта Bigmir.net, согласно которым только в начале текущего года в Украине числилось 3168 интернет-магазинов, что приблизительно в 3-6 раз больше, чем несколько лет назад. Вместе с тем, по неофициальной информации, количество виртуальных торговых мест составляет порядка 10 тыс., отмечают в ГНАУ.

«И сегодня интернет-продажи стали конкурентоспособным соперником традиционному «оффлайновому» бизнесу», - сказано в сообщении.

Массовым явлением стало отсутствие движения средств на банковских счетах этих предприятий на протяжении нескольких лет, что свидетельствует о теневых операциях.

«Несоответствие экономических тенденций и статистических показателей данным налоговой отчетности налогоплательщиков свидетельствуют о попытке субъектов предпринимательства, которые работают в сфере розничной торговли и услуг, занижать объемы реализации – не оприходовать наличную выручку и нарушать правила использования регистраторов кассовых операций», - подчеркнули в ГНАУ.

Анализ тенденций потребительского рынка показывает, что рост оборота розничной торговли на 4,7 млрд. грн. состоялся, в первую очередь, за счет переориентации потребителя на продукты питания. Однако увеличение ресурса (производства) пищевых продуктов отечественного производства на 1,5 млрд. грн. (январь-февраль 2009 г.), импортированных продуктов питания – на 0,8 млрд. грн., потребительских цен на пищевом рынке – на 15-26% адекватно не отобразилось на декларировании доходов субъектами розничного рынка продовольственных товаров.

Вопрос контроля за сферами деятельности, где преимущественно используются наличные денежные расчеты и есть риски неотображения доходов, становится одним из первоочередных.

Только с начала года налоговыми органами Днепропетровской обл. проведено 976 проверок контроля за осуществлением расчетных операций и 50 документальных инспекций. Нарушения обнаружены в ходе всех проверок. Аналогичная ситуация в других областях, отметили в ГНАУ.