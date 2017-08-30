Украинские суды уравняют права отца и матери на ребенка (видео)

Европейский суд обязал Украину ввести новые правила распределения родительских прав над несовершеннолетними при разводах. Теперь украинские суды должны уравнять в праве опеки отца и мать, говорится в сюжете ТСН. Новые правила вступят в силу 1 октября.

Читайте такжеВ Донецкой области получили обморожения дети, которых мать оставила в холодном доме (фото)До сих пор суд в основном становился на сторону матери, которая имела больше прав на то, чтобы ребенок остался с ней. В Высшем специализированном суде говорят, что оспаривать европейские рекомендации не будут, поэтому украинцам следует готовиться к новациям в этой отрасли права.

В стране уже есть те, кто приветствует изменения – родители детей, которые годами доказывали судьям свое желание и способность воспитывать своих сыновей и дочерей. Один из них говорит, что ему прямым текстом говорили: жди совершеннолетия детей, иначе шансов никаких. Однако даже с положительным решением суда добиться от бывшей супруги возврата детей было невозможно – их пришлось практически похищать.

Другая история у Анны Коханчик, муж которой забрал сына Кирилла в США – сначала попросил разрешения на отдых там, а потом вместо обещанных трех месяцев не возвращал ребенка почти два года. Женщину в Америку не пускали, а муж оттуда не приезжал, поэтому пришлось судиться по Гаагской конвенцией в американском суде. Дело закончилось счастливо: отец вернулся в Украину и договорился с матерью о совместной опеке над ребенком.

По новым правилам, при принятии решения относительно опеки над ребенком суд должен исходить из изначальной презумпции равенства отца и матери в правах и учитывать их материальное и психологическое состояние. Приоритетом при этом должны стать интересы ребенка, следовательно, группой риска могут стать безработные матери, которые жили за деньги супругов.

Однако в отношении таких критериев уже есть оговорка. "Я когда спрашиваю, Кирилл, там лучше? Он говорит: мама, мне с тобой так хорошо, хоть квартира не такая, как у папы. И я понимаю, что квартира, что детям на самом деле этот материальный аспект вообще мало важен", - говорит мама ребенка Анна Коханчик.

В сюжете говорится, что 266 заявлений об разводе поступило от семей, где есть малолетние дети за первое полугодие 2017 года, а вот статистику семей, которые судятся за опеку над детьми в Украине никто не ведет.

Судьи соглашаются с таким предостережением, поэтому ответственность об определение лучших условий жизни для ребенка переведут на органы опеки. "Органы опеки, попечительства – важны их выводы. Как стороны докажут, и как суд это определит", - пояснила заместитель председателя Высшего специализированного суда Марина Червинская.