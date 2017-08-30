Украинцев нет среди пострадавших или погибших в результате урагана в Техасе – посольство

По состоянию на 29 августа украинцев среди погибших или госпитализированных от урагана Харви в американском штате Техас нет.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице ведомства в Facebook.

«Посольство вместе с Почетным консульством Украины в Хьюстоне продолжает тщательный мониторинг ситуации в отношении граждан Украины, находящихся на территории последствий стихийных бедствий, и в случае необходимости готово оперативно отреагировать и оказать помощь», – сообщили в диппредставительстве.

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Украинцев просят в случае попадания в чрезвычайную ситуацию в связи с ураганом и его последствиями безотлагательно звонить на горячую линию посольства Украины в США по телефону: +1 202 322 2616.