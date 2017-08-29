Politico: Несмотря на задержку с реформами, в Украине – культурная революция

5 способов, как насилие, кризисы и потрясения способствуют развитию искусства и культуры страны.

Об этом пишет Виджай Махешвари в статье "Несмотря на задержку с реформами, в Украине – культурная революция", опубликованной на сайте издания Politico.

Политические реформаторы и борцы с коррупцией в Украине, вероятно, разочарованы. Но у ее художников, музыкантов и кинорежиссеров много поводов для радости.

После Революции на Майдане в 2014 году и начала войны на востоке, страна переживает стремительное культурное возрождение, которое напоминает бурные 1960-е годы в Соединенных Штатах и ​​Западной Европе.

Фильмы об Украине и войне появляются в бешеном темпе, а новое поколение художников бросает вызов статус-кво. Украина, отгородившись от российских СМИ, также быстро открывает свое богатое культурное наследие, которое тщательно скрывали в советское время.

5 способов, как насилие, кризисы и потрясения способствуют развитию искусства и культуры страны.

Гротескные маски в духе "стимпанк"

На востоке страны продолжается беспощадная война с поддерживаемыми Россией сепаратистами, и актуальность получили ужасающие маски, разработанные Bob Basset – арт-студией, основанной двумя братьями из Харькова, Сергеем и Олегом Петровыми.

Когда-то их считали маргиналами, но после начала войны популярность бренда резко возросла, их выставки проходят в лучших галереях Украины. Маски лошади и единорога, а также рюкзаки драконов часто представлены на показах ведущих модельеров страны.

Их красные кожаные маски – с очками, которые напоминают импровизированные противогазы, которые носили протестующие во время революции, - даже появились в музыкальных клипах западных артистов, таких как Slipknot и Аврил Лавин.

"Их миры фантасмагоричны и тревожны, но по-прежнему похожи на наш", - сказал Евгений Березницкий, директор Bereznitsky Aesthetics, где прошлой весной были представлены работы Bob Basset.

Карточный дом

"Изоляция", промышленный арт-центр на бывшей верфи в столице Украины, Киеве, перенесло шрамы разрушенного войной Донбасса в сердце когда-то изолированного мира искусства Украины.

Арт-группа из Донецка переехала в Киев летом 2014 года после того, как сепаратисты взяли штурмом ее помещения и уничтожили большую часть работ. С момента переезда, арт-пространство отстаивало мотивы идентичности, конфликта и перемещенных лиц – проблемы, которые являются центральными для нации в состоянии войны в процессе эпохального поворота с Востока на Запад.

Молодой, куратор арт-центра Катерина Филюк отвергает старшее поколение украинских художников как "совершенно не относящееся к сегодняшней Украине". Вместо этого, в арт-центре представлены молодые художники, такие как Сергей Захаров из Донецка, создавший рушащийся "Карточный дом" из больших игральных карт, на которых вытиснены изображения лидеров сепаратистов, а Путин – джокер. Инсталляция была недавно представлена ​​в Париже в шоу под названием "Культура и конфликт: изоляция в изгнании".

Made in Ukraine (Сделано в Украине)

Благодаря патриотизму, возродившемуся во время войны с Россией, молодое поколение заново открывает и продвигает сильную украинскую идентичность.

Культурная сцена была преобразована движением "Made in Ukraine", которое охватывает моду, крафт и дизайн. Четырехэтажный элитный розничный магазин "Всі Свої", продающий эксклюзивные украинские модные бренды, был открыт в конце прошлого года, на главной улице города, где он конкурирует с соседними Zara и Mango.

Футболки с такими надписями, как "Putin is a dick", "Separatist buyers club", являются лидерами продаж магазина.

Патриотичные модельеры также обновляют традиционные вышиванки и туники для современного мира, а славянские узоры появляются на модных подиумах.

Есть аналогичные тенденции в дизайне, музыке и даже еде, растет спрос на местные органические продукты, такие как молоко, сыр, овощи и спиртные напитки.

"И отсутствие русской культуры, и национализм, послужили импульсом для украинской культуры", - сказал Владислав Давидзон, главный редактор журнала "Odessa Review", англоязычного издания об искусстве из Украины.

Победа Джамалы на Евровидении в 2015 году для Украины с ее грустной песней о депортации крымских татар во время Второй мировой войны также стала сигналом стране о том, что украинский патриотизм может быть успешно интернационализирован.

Украинская новая волна

Импульс к изучению украинских тем в искусстве и культуре наиболее заметен в киноиндустрии страны, которая начала активно развиваться после революции.

Поскольку страна отказалась от российских фильмов и шоу, которые когда-то составляли основную часть телевизионных программ, спрос на местное производство невероятно возрос. Благодаря государственному финансированию и энергичному новому поколению кинематографистов, мы наблюдаем ренессанс в украинском кино.

Известным среди нового поколения украинских кинематографистов является 35-летний Роман Бондарчук, чей документальный фильм "Диксиленд" о детском джазовом оркестре в маленьком украинском городе завоевал главный приз на недавнем Одесском международном кинофестивале.

Его предыдущий фильм "Украинские шерифы" был заявкой Украины на Оскар в прошлом году. Между тем, сатирическое украинское телешоу "Слуга народа" об обычном учителе средней школы, которое становится президентом Украины, завоевало похвалы критиков во всем мире и теперь доступно для трансляции на Netflix.

"Иней", литовско-французско-украинский художественный фильм с большим бюджетом о западных волонтерах в военной зоне страны – в главной роли культовая французская актриса Ванесса Паради – был показан в разделе "Две недели режиссёров" на Каннском кинофестивале в этом году. И невероятный шум создала картина "Киборги", тяжелый документальный фильм о героической обороне Украины в Донецком аэропорту, который в конце этого года покажут в кинотеатрах.

"Война высвободила огромную энергию, которая оживила искусство и кино", - сказал Давидзон, который утверждает, что украинское кино может стать "следующей румынской новой волной".

Переосмысление Тараса Шевченко

До войны с Россией культура Украины рассматривалась как продолжение постсоветского культурного пространства. Украинцы считали таких русских писателей, как Пушкин и Чехов, частью своей литературной традиции.

В наши дни украинцы больше заинтересованы в том, чтобы заново открыть свою высокую культуру, особенно работы поэта Тараса Шевченко, которого многие считают отцом современной украинской нации.

Украинский поэт-националист 19-го века, достигший совершеннолетия, когда страна была частью Российской империи, Шевченко оказывает огромное влияние на современную Украину.

Шевченко был изгнан в Казахстан за его сатирическую поэзию в адрес царя, он скончался в возрасте 47 лет в Санкт-Петербурге. Теперь считается, что он отдал свою жизнь за освобождение Украины от Российской империи.

Его слова были лозунгом для многих протестующих во время революции, и он также вдохновляет солдат, направившихся на фронт, защищать свою нацию от российской агрессии. "Украинским солдатам, которые служат на фронте, теперь выдают миниатюрную копию его сборника стихов "Кобзарь", - сказала Мирослава Хартмонд, владелица галереи "Триптих" в Киеве.

Пока рушатся статуи Ленина, строятся новые памятники Шевченко. Молодая независимая Украина превратила человека, который раздражал царя, в национального поэта ее растущего культурного возрождения. Стихотворение, написанное на его памятнике в одном из центральных парков Киева, названном в его честь, заканчивается пророческими словами:

Схороните и вставайте,

Цепи разорвите,

Злою вражескою кровью

Волю окропите.