Литвин сообщил в Академию наук, что хочет сосредоточиться

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не будет баллотироваться на должность вице-президента Национальной академии наук Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня в Киеве.

“Несмотря на предложения продолжить работу в этом качестве, я принял решение, что не буду этого делать, и заранее поставил в известность Президента НАНУ Бориса ПАТОНА и своих коллег вице-президентов”, – сказал В.ЛИТВИН.

Как известно, с 2006 года В.ЛИТВИН является вице-президентом НАНУ, курирующим в Академии секцию гуманитарных наук. На будущей неделе должны состояться выборы руководства НАН.

Свой отказ баллотироваться председатель ВР объяснил “необходимостью сосредоточиться на одном деле”.

“Учитывая то обстоятельство, что в стране напряженная политическая атмосфера, достаточно драматичная ситуация и ухудшается социальное самочувствие людей,... я буду работать исключительно в Верховной Раде, но, вместе с тем, останусь членом академического содружества как академик НАНУ”, – заявил В.ЛИТВИН, прибавив, что это его решение является “окончательным”.