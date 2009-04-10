В Луцке почтили память узников фашистских концлагерей

В Луцке сегодня почтили память узников фашистских концлагерей.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие представители местной власти, общественных и ветеранских организаций, общественность города, которые возложили цветы к стеле "Жертвам нацизма".

Также участники мероприятия приняли участие в открытии тематической выставки, посвященной жертвам фашистских концлагерей, которая открылась в Волынском краеведческом музее. На ней представлены архивные документы, воспоминания и свидетельства очевидцев тех времен.

Мероприятие состоялось накануне Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля.

Справка УНИАН. Сейчас в Луцке проживают пять человек, которым официально предоставлен статус узников фашистских концлагерей.