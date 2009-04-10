В Севастополь с дружеским визитом зашла турецкая подлодка

Севастополь с 10 по 13 апреля с неофициальным визитом посетит отряд кораблей Военно-Морских сил Турецкой Республики в составе фрегата «Газиантеп», корвета «Бозчаада» и подводной лодки «Атилай».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских сил Украины.

Программой пребывания отряда кораблей ВМС Турецкой Республики в Севастополе предусмотрены протокольные визиты командира похода - командира 3-й военной флотилии ВМС Турецкой Республики капитан 1-го ранга Джана ИЛДИРИМА - и командиров кораблей в штаб ВМС Вооруженных сил Украины и Севастопольскую городскую государственную администрацию, где запланированы встрече с командующим ВМС Украины адмиралом Игорем ТЕНЮХОМ и председателем Севастопольской городской госадминистрации Сергеем КУНИЦЫНЫМ.

Во время стоянки в Севастополе турецкие военные моряки посетят мемориал, где похоронены турецкие воины, и отдадут дань памяти погибшим соотечественникам минутой молчания и возложением цветов. Также турецкие гости отдадут воинские почести погибшим советским воинам на Мемориальном комплексе на Сапун-горе.

Визит отряда кораблей ВМС Турецкой Республики в Севастополь состоится на основании разрешения Кабинета министров Украины.