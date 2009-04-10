В Ужгороде отказываются ставить памятник Бандере

Ужгородская власть отказалась установить в городе памятник руководителю ОУН Степану Бандере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время сессии горсовета сообщил мэр Ужгорода Сергей РАТУШНЯК.

По его словам, Ивано-Франковский городской совет направил обращение Ужгородскому городскому совету с просьбой поддержать инициативу относительно «надлежащего чествования на государственном уровне памяти политического деятеля, идеолога украинского национального движения, руководителя провода ОУН Степана Бандеры».

В частности, в этом письме-обращении городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС просил ужгородского коллегу «засвидетельствовать свою гордость за принадлежность к сознательной части украинской нации и как неопровержимую истину оставить грядущим поколениям народную мудрость». Также в своем письме мэр Ивано-Франковска отмечает, что «тот, кто не знает своего прошлого, не достоин своего будущего»».

Между тем, Ужгородский горсовет ответил отказом. «Сообщаем, что Ужгородский городской совет не разделяет увлечения личностью и попытки идолоизации гражданина Австро-Венгерской империи Степана Бандеры. Мы - многонациональная область, и поэтому подстрекательство к каким-либо радикальным действиям считаю недопустимым», говорится в письме за подписью мэра С.РАТУШНЯКА.

С.РАТУШНЯК также сегодня во время сессии уточнил, что большинство закарпатцев относятся к Степану Бандере отрицательно. «У нас есть много национальностей, мы не отдаем преимущество ни одной, нужно быть умеренным ко всем, и если одна какая-то национальная идеология будет преобладать, то такого в Ужгороде не будет», - сказал мэр города.

Он также отметил, что если установить в Ужгороде памятник С.Бандере, то «может пролиться кровь».