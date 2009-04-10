В Луцке накрыли налоговиков, которые помогали уклоняться от налогов

Отдел по вопросам борьбы с коррупцией в органах государственной налоговой службы Государственной налоговой администрации в Волынской области разоблачил сотрудников Луцкой объединенной государственной налоговой инспекции, которые содействовали уклонению от уплаты налогов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНАУ, в частности, работниками Луцкой ОГНИ была проведена выездная внеплановая проверка одного из предприятий, по результатам которой налогоплательщику доначислено налоговых обязательств с налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 8 млн. грн.

Однако информация о результатах проверки и ее материалы были сокрыты, что, в свою очередь, сделало невозможным принятие мер по взысканию сумм доначисленных налоговых обязательств. Это также помешало принять процессуальное решение в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов руководителями предприятия, сообщили в ГНА.

По материалам проверки отдела борьбы с коррупцией в органах государственной налоговой службы ГНА в Волынской области прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами Луцкой ОГНИ по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).