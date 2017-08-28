Во Львовской области открыли самую высокую в Европе колокольню «Башня памяти».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, на вершине горы Дил возле села Недельная Старосамборского района 27 августа открыли и освятили «Башню памяти» - уникальную деревянную колокольню, аналогов которой нет в Украине и за ее пределами.

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Колокольня, которую венчает крест, на сегодняшний день является самой высокой в Европе - расположена на высоте 907 метров над уровнем моря. Этот рекорд зафиксировали в Книге рекордов Украины. Сооружение имеет высоту 43 метра.

Как отмечается в сообщении, колокольня - это величественный памятник всем, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины, в месте, которое вошло в историю национально-освободительной борьбы под псевдонимом «Киев», поскольку долгое время было важным центром этой борьбы. Место для сооружения такого памятника выбрано не случайно. На горе Дил в годы Второй мировой войны действовала школа УПА. В одном из боев с немецким военным подразделением погибли 43 повстанца.

Участие в открытии «Башни памяти» приняли руководство Львовской ОГА, дочь президента Украинского главного освободительного совета (УГОС) Наталия Осьмак, народные депутаты Украины, делегации из Львовской, Ривненской, Киевской областей, ветераны АТО, представители общественности. Здесь совместно возложили цветы и помолились за павших Героев Украины.

Справка. Первые работы на горе Дил начались в 2009 году. Разработал проект уникальной деревянной постройки львовский архитектор Олесь Дзиндра.