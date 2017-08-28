Ветераны АТО прыгнули с парашютом на Днепропетровщине (видео)

Ветераны АТО прыгнули с парашютом на Днепропетровщине. Для трех мужчин, которые воевали под Иловайском, это был первый прыжок в жизни, говорится в сюжете ТСН.

Вместе с инструкторами они поднялись на высоту свыше четырех километров. Прежде чем сесть в самолет, военные прошли инструктаж.

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Событие посвятили празднованию Дня независимости Украины.

"Ребята, те, которые прошли войну, осуществили свою мечту. Мы помогли им в этом - прыгнуть с парашютом. Это элемент психологической реабилитации. Очень приятно на них смотреть, они радуются как дети", - рассказал организатор события Николай Колесник.

Один из участников АТО Сергей Гордеев пообещал вернуться с семьей и прыгнуть вместе.