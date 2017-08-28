В Житомире прошел международный турнир International DOJO CUP 2017 по каратэ (фото)

Турнир проходил в течение двух дней / zt-rada.gov.ua Турнир проходил в течение двух дней / zt-rada.gov.ua

В Житомире на выходных состоялся международный турнир International DOJO CUP 2017 по каратэ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, турнир проходил в течение двух дней, 26 и 27 августа.

В соревнованиях приняли участие 674 спортсменов из 13 областей Украины в возрасте от 14 до 20 лет. В Житомир приехали 60 клубов каратэ из разных уголков Украины. Также к турниру присоединились судьи и спортсмены из Беларуси.

"Этот турнир является первым отборочным этапом для участия в Чемпионате мира среди молодежи, который пройдет осенью этого года в Испании.

По результатам соревнований будут отобраны сильнейшие спортсмены, которые примут участие во втором этапе отбора для участия в Чемпионате мира", - отмечают в горсовете.