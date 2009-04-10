В Киеве милиция избила адвоката

Работники Голосеевского райотдела Главного управлении МВД Украины в Киеве 8 апреля избили адвоката Адвокатского объединения «Адвокатская фирма «Актио» Сергея КАЛЕНИЧЕНКО при осуществлении представительства интересов одного из киевских обществ с ограниченной ответственностью.

Из помещения Голосеевского райотдела милиции скорая медицинская помощь госпитализировала адвоката в городскую больницу № 17. Об этом УНИАН сообщил сам С.КАЛЕНИЧЕНКО.

В частности, по его словам, он и юрисконсульт “Актио” Роман ДОРОШЕНКО в 16.40 в тот день прибыли по вызову своего доверителя - директора ООО «А-Л» для предоставления правовой помощи. Как выяснилось, в помещении ООО, куда прибыли правозащитники, находились трое сотрудников отдела государственной службы борьбы с экономической преступностью (ОГСБЭП) Голосеевского райуправления милиции, которые без предъявления служебных удостоверений и направления на проверку требовали от директора ООО документы на товары и проведения проверки.

По законным требованиям адвоката предъявить служебные удостоверения и объяснить причины проверки на складе, сотрудники милиции, в нарушение требований ст. 5 Закона «О милиции», в грубой форме отказались представиться, заявил С.КАЛЕНИЧЕНКО. В связи с тем, что ряд документов ООО находится на адвокатском хранении АО «АФ «Актио», адвокат С.КАЛЕНИЧЕНКО, руководствуясь действующим законодательством Украины, требовал выяснения правомерности истребования сотрудниками ОГСБЭП документов ООО.

Однако сотрудники ОГСБЭП Голосеевского райуправления милиции, по словам С.КАЛЕНИЧЕНКО, с применением грубого физического принуждения «зачистили» помещение ООО от директора и правозащитников. Опечатав помещение ООО, сотрудники ОГСБЭП, используя физическое насилие, затолкали директора и правозащитников в автомобиль и доставили в один из кабинетов Голосеевского РУ ГУ якобы для дачи объяснений, сообщил адвокат.

Как отметил С.КАЛЕНИЧЕНКО, с целью выяснения причин таких неправомерных действий в отношении директора ООО и предоставления ей необходимой правовой помощи он находился вместе со своей доверительницей, которую, утверждает он, с применением физического влияния удерживали в кабинете. При этом сотрудники ОГСБЭП требовали от нее написать отказ от адвоката и дать объяснения, однако положений ст. 63 Конституции Украины, согласно которой лицо не несет ответственности за отказ от дачи показаний или объяснений в отношении себя, ей разъяснено не было, утверждает С.КАЛЕНИЧЕНКО.

По словам адвоката, один из сотрудников ОГСБЭП запретил ему оказывать какую-либо правовую помощь директору ООО, а когда С.КАЛЕНИЧЕНКО отказался от такого предложения, то, по его словам, следствием стало нецензурная брань сотрудников ОГСБЭП, применение физического насилия для выдворения его из кабинета, где продолжали удерживать доверительницу. В коридоре Голосеевского РУ ГУ, заявил адвокат, несколько сотрудников милиции стали бить его. По словам С.КАЛЕНИЧЕНКО, стражи порядка наносили удары в область груди и ребер. Его состояние было таким, что «скорая», которая прибыла около 18 часов, госпитализировала его в городскую больницу № 17.

Оставленная без адвокатской защиты и правовой помощи директор ООО противоправно содержалась в Голосеевском РУ ГУ почти до 21.30. По данным «Адвокатской фирмы «Актио», все это время от нее требовали написать отказ от адвоката и взять объяснения без предъявления каких-либо документов, которые бы подтверждали правомерность такого требования со стороны правоохранительного органа.

Как заявил УНИАН партнер АО «Адвокатская фирма «Актио» Владислав МАКСИМОВ, комментируя инцидент, “к сожалению, такое явление носит массовый характер. Работники правоохранительных органов, понимая, что предоставление правовой помощи со стороны адвокатов делает невозможным «выбивание» (с применением физического и/или морального насилия) из рядовых, неосведомленных (в правовом смысле) граждан, постоянно пытаются создавать препятствия в получении гражданами правовой помощи. В частности, не разъясняют гражданам, что они не несут ответственности за отказ от дачи показаний или объяснений в отношении себя (ст. 63 Конституции Украины)”. “Поскольку адвокаты добросовестно исполняют свои обязанности правозащитников и не оставляют своих доверителей, единственным средством для работников правоохранительных органов избавиться от адвоката является физическое отстранение адвоката от клиента (доверителя)”, - сказал В.МАКСИМОВ.