На трассе Киев - Одесса в пробке застряли сотни авто (фото)

В воскресенье, 27 августа, трасса Киев - Одесса замерла в многокилометровой пробке в сторону столицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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"Сегодня на трассе Е-95 на выезде из Одессы в направлении Киева образовалась масштабная тянучка из сотен автомобилей. Поток отдыхающих в срочном порядке хочет вернуться домой", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, у украинцев 24-27 августа были выходные дни в связи с празднованием 26-й годовщины независимости Украины.