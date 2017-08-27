На трассе Киев - Одесса в пробке застряли сотни авто (фото)
19:28, 27 августа 2017Общество
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В соцсетях пользователи жалуются на пробки в сторону столицы.
На Одесской трассе образовались многокилометровые пробки / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В воскресенье, 27 августа, трасса Киев - Одесса замерла в многокилометровой пробке в сторону столицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
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"Сегодня на трассе Е-95 на выезде из Одессы в направлении Киева образовалась масштабная тянучка из сотен автомобилей. Поток отдыхающих в срочном порядке хочет вернуться домой", - говорится в сообщении.
фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, у украинцев 24-27 августа были выходные дни в связи с празднованием 26-й годовщины независимости Украины.
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