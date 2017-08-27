Пострадавший в ДТП с автомобилем сына Шуфрича находится в реанимации без сознания - СМИ

Мужчина, которого в центре Киева автомобилем сбил сын народного депутата Украины Нестора Шуфрича, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщает Эспресо.TV, ранее у пострадавшего диагностировали сложную черепно-мозговую травму, сейчас он без сознания.

У входа в реанимацию находится молодой человек, который назвался соседом потерпевшего. Он, в частности, передавал телефон врачу, которая рассказала родителям пострадавшего о его состоянии.

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Родственники пострадавшего из Херсона еще не прибыли в Киев. Представителей депутата Шуфрича у реанимации пока не видно.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на ул. Шота Руставели в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

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В пресс-службе политика утверждали, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища - рэп-исполнителя (сценическое имя Pabl.A).

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли загранпаспорт.