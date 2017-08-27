На Житомирщине для предотвращения пожаров спасатели провели рейд лесными массивами
Спасатели отметили, что не возражают против отдыха на лоне природы, однако он должен исключать любую угрозу возникновения пожаров.
На Житомирщине для предотвращения пожаров провели рейд лесными массивами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
Как отмечается в сообщении, спасатели совместно с лесниками и полицейскими проводят разъяснительную работу с отдыхающими в лесных массивах.
Чтобы предупредить возникновение пожаров в экосистемах в жаркую ветреную погоду, специалисты Службы спасения «101» Житомира, Новоград-Волынского, Емильчинского и Ружинского районов совместно с работниками лесной охраны и Национальной полиции отправились до лесных массивов и лесопарковых зон, где чаще всего местное население отдыхает в выходные дни.
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Во время профилактических рейдов они провели разъяснительную работу с посетителями, которые только отправились в лес, также пообщались с рыбаками и с отдыхающими, которые выбрали для досуга гидропарк Житомира и прилегающий лесной массив.
Каждому были вручены листовки с правилами безопасного поведения в лесных массивах и приусадебных участках, граничащих с экосистемами и проведены разъяснительные беседы относительно временного запрета купаться в реке Тетерев.
Спасатели отметили, что не возражают против отдыха на лоне природы, однако он должен исключать любую угрозу возникновения пожаров.