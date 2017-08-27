На Житомирщине для предотвращения пожаров спасатели провели рейд лесными массивами

На Житомирщине для предотвращения пожаров провели рейд лесными массивами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, спасатели совместно с лесниками и полицейскими проводят разъяснительную работу с отдыхающими в лесных массивах.

Чтобы предупредить возникновение пожаров в экосистемах в жаркую ветреную погоду, специалисты Службы спасения «101» Житомира, Новоград-Волынского, Емильчинского и Ружинского районов совместно с работниками лесной охраны и Национальной полиции отправились до лесных массивов и лесопарковых зон, где чаще всего местное население отдыхает в выходные дни.

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Во время профилактических рейдов они провели разъяснительную работу с посетителями, которые только отправились в лес, также пообщались с рыбаками и с отдыхающими, которые выбрали для досуга гидропарк Житомира и прилегающий лесной массив.

Каждому были вручены листовки с правилами безопасного поведения в лесных массивах и приусадебных участках, граничащих с экосистемами и проведены разъяснительные беседы относительно временного запрета купаться в реке Тетерев.

Спасатели отметили, что не возражают против отдыха на лоне природы, однако он должен исключать любую угрозу возникновения пожаров.