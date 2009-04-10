МИД говорит, что состояние здоровья пленных украинцев - хорошее

Состояние здоровья членов экипажа захваченного сомалийскими пиратами 5 апреля контейнерного судна MV “Hansa Stavanger», среди которых двое граждан Украины, хорошее, заявляет капитан судна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, по данным Генерального консульства Украины в Гамбурге, представители судовладельца и компании-оператора имели возможность общаться по телефону с капитаном захваченного судна. По словам капитана, все моряки могут беспрепятственно заниматься своей работой на судне, им разрешено спать в своих каютах, а также свободно передвигаться по судну. На судне есть все необходимые медикаменты.

Представители судовладельца попросили капитана сообщить всем членам команды, что их родные регулярно получают информацию о ситуации вокруг захваченного судна.

Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге, Посольстве Украины в ФРГ, Малайзии и в Департаменте консульской службы МИД Украины.