Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, как можно забрать из проблемного банка действующий депозит или вклад, срок которого истек

«Киев»

Самая простая схема забрать деньги с депозита — найти заемщика, который выплачивает банку кредит, и продать ему вклад со скидкой. В среднем скидка на приобретаемые депозиты составляет от 10-40% — это та часть сбережений, которую потеряет вкладчик при обмене своего депозита на «живые» деньги. К примеру, сумма вклада составляет 10 тысяч гривен, а заемщик купит его за 6-8 тысяч. Дальше приобретенными обязательствами на 10 тысяч гривен заемщик гасит свой кредит. В банке «Киев» «ДЕЛУ» сообщили, что погасить кредит средствами с депозита возможно только в том случае, если срок вклада истек после введения в банке временной администрации.

Второй способ вернуть депозит — воспользоваться помощью посредников (Украинская биржа депозитов, «Конкорд Капитал»). «Куплю депозит в банке «Киев» от 100 тысяч гривен и выше. Дисконт от 24 до 30%», — говорится в одном из предложений Украинской биржи депозитов. По валютным вкладам дисконт больше. «Куплю депозит на 20-30 тысяч долларов, расчет сразу, дисконт 40%», — говорится в другом объявлении. Правда, желающих продать свой вклад в банке «Киев» больше, чем желающих его приобрести. Вчера на Украинской бирже депозитов было 124 предложения о продаже вклада в банке «Киев» и только 31 — по покупке.

Родовид Банк

В колл-центре посоветовали написать заявление в отделение банка с просьбой погасить задолженность по кредиту средствами с депозита. Заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке. На Украинской бирже депозитов вчера было размещено 133 предложения о продаже замороженных вкладов Родовид Банка, а вот покупателей больше, чем по «Киеву», — 109. В среднем дисконт составляет 25-40%.

В компании «Конкорд Капитал» предлагают обменять депозит в проблемном банке с 25%-ным дисконтом. Компания бесплатно поможет найти клиента, который желает приобрести вклад. Причем если сумма депозита больше 200 тысяч гривен, компания может взять на себя все хлопоты по оформлению документов и заключению сделки, правда, за эти услуги придется заплатить — от 0,5 до 5% от суммы депозита.

Помимо этого, в Интернете можно найти много предложений по обмену депозита на недвижимость или автомобили. «Меняю в Запорожье 2-комнатную квартиру на 9-м этаже 9-этажного дома на депозит в гривне в Родовид Банке», — гласит одно из объявлений. Депозит в сумме 1,3 миллиона долларов можно обменять на двухэтажное здание в центре Донецка, а вклад на 26 тысяч долларов — на автомобиль Subaru Outback 2008 года с пробегом 18 тысяч километров, который находится в залоге Родовид Банка.

«Надра»

Больше всех предложений о купле-продаже или обмене депозитов приходится на банк «Надра». Только на сайте Украинской биржи депозитов их больше 1400. Однако банк пока не разрешает проводить операции по зачету средств с депозита в счет погашения кредита другого человека.

В банке определили, что только 23 их клиента могут погашать свои кредиты средствами с депозитов. Это заемщики, которые обслуживаются по определенным кредитным программам. «На следующей неделе этот список должен расшириться», — сообщили в пресс-службе банка.

Укрпромбанк

На сайте Украинской биржи депозитов — около 800 предложений по покупке, продаже либо обмене депозитов в Укрпромбанке. Желающие продать депозит готовы уступить всего 15-20% от его суммы, а вот покупатели соглашаются на 30-40%-ный дисконт. В компании «Конкорд Капитал» на депозиты Укрпромбанка установлена 35%-ная скидка.

Обменять депозит в банке можно на земельные участки, кредитные автомобили или квартиры. К примеру, вкладчики, у которых сумма депозита в банке составляет 320 тысяч гривен, могут поменять его на 2-комнатную квартиру в Донецке. Другой вкладчик предлагает отдать свой вклад в Укрпромбанке на 25 тысяч гривен за услуги по ремонту квартиры.