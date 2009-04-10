Проблемные банки: хроника событий
Как забрать действующий депозит или вклад, срок которого истек
«Дело» выяснило, как можно забрать из проблемного банка действующий депозит или вклад, срок которого истек
«Киев»
Самая простая схема забрать деньги с депозита — найти заемщика, который выплачивает банку кредит, и продать ему вклад со скидкой. В среднем скидка на приобретаемые депозиты составляет от 10-40% — это та часть сбережений, которую потеряет вкладчик при обмене своего депозита на «живые» деньги. К примеру, сумма вклада составляет 10 тысяч гривен, а заемщик купит его за 6-8 тысяч. Дальше приобретенными обязательствами на 10 тысяч гривен заемщик гасит свой кредит. В банке «Киев» «ДЕЛУ» сообщили, что погасить кредит средствами с депозита возможно только в том случае, если срок вклада истек после введения в банке временной администрации.
Второй способ вернуть депозит — воспользоваться помощью посредников (Украинская биржа депозитов, «Конкорд Капитал»). «Куплю депозит в банке «Киев» от 100 тысяч гривен и выше. Дисконт от 24 до 30%», — говорится в одном из предложений Украинской биржи депозитов. По валютным вкладам дисконт больше. «Куплю депозит на 20-30 тысяч долларов, расчет сразу, дисконт 40%», — говорится в другом объявлении. Правда, желающих продать свой вклад в банке «Киев» больше, чем желающих его приобрести. Вчера на Украинской бирже депозитов было 124 предложения о продаже вклада в банке «Киев» и только 31 — по покупке.
Родовид Банк
В колл-центре посоветовали написать заявление в отделение банка с просьбой погасить задолженность по кредиту средствами с депозита. Заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке. На Украинской бирже депозитов вчера было размещено 133 предложения о продаже замороженных вкладов Родовид Банка, а вот покупателей больше, чем по «Киеву», — 109. В среднем дисконт составляет 25-40%.
В компании «Конкорд Капитал» предлагают обменять депозит в проблемном банке с 25%-ным дисконтом. Компания бесплатно поможет найти клиента, который желает приобрести вклад. Причем если сумма депозита больше 200 тысяч гривен, компания может взять на себя все хлопоты по оформлению документов и заключению сделки, правда, за эти услуги придется заплатить — от 0,5 до 5% от суммы депозита.
Помимо этого, в Интернете можно найти много предложений по обмену депозита на недвижимость или автомобили. «Меняю в Запорожье 2-комнатную квартиру на 9-м этаже 9-этажного дома на депозит в гривне в Родовид Банке», — гласит одно из объявлений. Депозит в сумме 1,3 миллиона долларов можно обменять на двухэтажное здание в центре Донецка, а вклад на 26 тысяч долларов — на автомобиль Subaru Outback 2008 года с пробегом 18 тысяч километров, который находится в залоге Родовид Банка.
«Надра»
Больше всех предложений о купле-продаже или обмене депозитов приходится на банк «Надра». Только на сайте Украинской биржи депозитов их больше 1400. Однако банк пока не разрешает проводить операции по зачету средств с депозита в счет погашения кредита другого человека.
В банке определили, что только 23 их клиента могут погашать свои кредиты средствами с депозитов. Это заемщики, которые обслуживаются по определенным кредитным программам. «На следующей неделе этот список должен расшириться», — сообщили в пресс-службе банка.
Укрпромбанк
На сайте Украинской биржи депозитов — около 800 предложений по покупке, продаже либо обмене депозитов в Укрпромбанке. Желающие продать депозит готовы уступить всего 15-20% от его суммы, а вот покупатели соглашаются на 30-40%-ный дисконт. В компании «Конкорд Капитал» на депозиты Укрпромбанка установлена 35%-ная скидка.
Обменять депозит в банке можно на земельные участки, кредитные автомобили или квартиры. К примеру, вкладчики, у которых сумма депозита в банке составляет 320 тысяч гривен, могут поменять его на 2-комнатную квартиру в Донецке. Другой вкладчик предлагает отдать свой вклад в Укрпромбанке на 25 тысяч гривен за услуги по ремонту квартиры.