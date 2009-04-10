Газпром не отдаст контрольный пакет в “Северном потоке”

Газпром в случае вхождения в Nord Stream AG (оператор проекта газопровода "Северный поток") французской Gаz de France Suez (GDF Suez) намерен сохранить за собой 51% в проекте. Об этом журналистам сообщил заместитель главы концерна Валерий Голубев.

По его словам, вопрос вхождения французской корпорации в число акционеров проекта будет зависеть в большей степени от договоренностей с другими участниками - немецкими BASF и E.On, которые владеют по 20%, и голландской N.V. Nederlandse Gasunie - 9%.

"Вхождение Gаz de France возможно за счет немцев и голландцев, мы свой пакет меньше чем 51% не оставим, поэтому это зависит не столько от нас", - сказал В.Голубев.

Топ-менеджер Газпрома добавил, что в целом позитивно смотрит на увеличение числа участников проекта. "Вхождение других компаний - это разделение рисков, это прогрессивно и должно приветствоваться", - отметил он.

В декабре 2008 г. GDF Suez на переговорах с Газпромом проявила интерес к вхождению в проект газопровода "Северный поток" в качестве миноритарного акционера. Как пояснял официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, французская компания предложила оплатить свое возможное вхождение в уставный капитал проектной компании денежными средствами.

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