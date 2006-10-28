Виталий Гайдук: угроза национальной безопасности - в каждом доме

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий ГАЙДУК считает, что сложившаяся на сегодня ситуация в жилищно-коммунальной сфере – это угроза национальной безопасности. Об этом В.ГАЙДУК сказал в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№41, 28 октября-3 ноября 2006 года).

"Ситуация в ЖКХ сегодня – это угроза национальной безопасности. И не с точки зрения цен и тарифов, а с точки зрения ветхости сетей, котлов, фондов и т.д.", – сказал он.

По его словам, "средний уровень расходов европейцев на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет приблизительно 30%. То есть это достаточно дорогое удовольствие. Другой вопрос, что качество этих услуг, конечно же, выше, чем у нас".

У нас же вся стоимость начисленных коммунальных услуг, если взять теплообеспечение, газ, используемый в бытовых плитах, водоснабжение, квартирную плату, вывоз мусора и т.д., в целом по стране составляет 10 млрд. грн.", – добавил он.

При этом он отметил, что "фонд же заработной платы в Украине, по официальным данным, 170 млрд. грн. плюс более 30 млрд. грн. пенсионного фонда. Т.е., если не брать во внимание доходы населения, получаемые от депозитных вкладов в банках, корпоративных прав, дивиденды и зарплату в конвертах, мы имеем порядка 200 млрд. грн. официальных выплат населению. Следовательно, из них коммунальные услуги составляют около 5%. Есть категория населения, получающая субсидии – когда стоимость коммунальных услуг превышает 20% дохода. И знаете, что любопытно, количество семей, пользующихся субсидией, за шесть лет сократилось почти в четыре раза, что свидетельствует о том, что доходы граждан растут, а коммунальные платежи нет".

Также В.ГАЙДУК добавил, что "позиция президента заключается в следующем: если правительство готово к кардинальному реформированию жилищно-коммунального сектора, то он готов правительство поддержать и стать с ним рядом, понимая, что это вопрос важный, но чувствительный и непопулярный. Без такой поддержки ни одно правительство, если оно хочет долго продержаться, не захочет брать на себя столь серьезное решение".