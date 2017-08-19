ТРК "Україна" - в стиле Russia Today - заявление группы "1+1 медиа"

Телеканал «Украина» в очередной раз поразил. На этот раз откровенной ложью в адрес конкурентов. Как известно, именно на этом телеканале часто демонстрировались запрещенные российские сериалы, на что неоднократно обращала внимание общественность и журналисты канала 1+1. Только за последние два года Госкино таки отозвало 23 прокатные удостоверения на сериалы российского производства, которые ТРК Украина пыталась выдать за украинское или совместное производство.

И вот «империя решила нанести выстрел в ответ».

Вчера в информационной программе «Сегодня» в том факте, что программы канала 1+1 присутствуют, в том числе, и в социальных сетях России, они увидели нашу «антигосударственную» позицию, и нарушение законодательства, и участие в подрывной деятельности и гибридной войне против украинского народа...

Не стоит говорить, что другой точки зрения в этом сюжете предоставлено не было. Канал получил запрос от программы «Сегодня» за полтора часа до выхода программы в эфир. Очевидно, что материал, учитывая количество спикеров, готовился не один день, где многие из них прямо заявили, что не видят в нашем присутствии в соцсетях РФ никаких проблем.

Итак, поскольку мы были лишены права высказаться, сначала хотели бы привести официальный ответ канала.

«1+1 медиа действует исключительно в рамках принятого законодательства. Мы прекратили любую коммерческую деятельность в Вконтакте, не тратимся на рекламные проявления и убрали все активные ссылки и упоминания из наших ресурсов. В официальных пабликах наших каналов в Вконтакте, на данный момент, мы поддерживаем минимальную активность. Мы приняли такое решение приняв во внимание многочисленные обращения подписчиков. Нам важно обеспечивать информацией нашу аудиторию, которая находится на территории России», - комментирует директор по стратегическому маркетингу группы Елена Мартынова.

Кроме того, это позволяет информировать российских читателей о реальных новостях и сообщать что на самом деле происходит в Украине. Сейчас, люди, которые находятся на территории РФ, почти полностью лишены объективной информации об Украине и конфликте на востоке. Официальная страница ТСН, в частности, является одним из немногих источников такой информации. Возможно именно это стало раздражителем для канала Украина.

Кроме очевидных фактов несоблюдения журналистских стандартов в программе «Сегодня», сделанных абсолютно в стиле манипуляций «Первого канала» канала «Россия» или «Russia today», хотели бы заметить, что прямые обвинения в адрес нашего телеканала тянут на судебный иск, и мы сейчас изучаем такую возможность.

И маленький совет, прежде, чем учить кого-то морали, стоит не забывать о собственной редакционной политике в 2013-14 годах. За нее так никто и не извинился, как и за попытки, которые продолжаются, в демонстрации российских сериалов. А это факты – доказаны. А также, мы с удовольствием ждем того времени, когда «битье себя в грудь» в программах новостей на ТРК «Украина» будет наконец-то происходить на украинском языке.