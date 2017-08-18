С уехавшими на каникулы в РФ украинскими школьниками будет разбираться СБУ

Председатель СБУ Василий Грицак поручил сотрудникам службы разобраться с ситуацией по вывозу украинских школьников в РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает "Украинская правда".

"Председатель СБУ дал задание разобраться с этим", - сообщила она.

Напомним, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

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На церемонии отъезда выступила украинская учительница Анна Новикова, которая заявила, что очень счастлива за детей, ведь они получат в РФ "полезный опыт".

Вывоз украинских учеников в РФ вызвал возмущение в Раде. Нардеп Наталья Веселова направила депутатский запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию.

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Глава СБУ Василий Грицак 17 августа заявил, что ему ничего не известно о вывозе группы украинских школьников в Россию.

В Министерстве образования и науки Украины в свою очередь заявили, что не имеют права запрещать украинским школьникам ездить в Россию для участия в учебно-образовательных программах.